Скандальний закон про освіту: Румунія вимагає врахування її пропозицій

Румунія вважає необхідним проведення консультацій із представниками місцевих громад щодо процесів, які стосуються їхніх прав

Румунська влада наполягає на тому, що мовна стаття українського закону про освіту має негативний вплив на національні меншини, які проживають в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану. «Румунія і надалі дотримується точки зору, що стаття 7 нового закону «Про освіту» має негативний вплив на



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Румунія вважає необхідним проведення консультацій із представниками місцевих громад щодо процесів, які стосуються їхніх прав

Румунська влада наполягає на тому, що мовна стаття українського закону про освіту має негативний вплив на національні меншини, які проживають в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану.

«Румунія і надалі дотримується точки зору, що стаття 7 нового закону «Про освіту» має негативний вплив на етнічні меншини», - сказав він на спільній на прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у четвер у Чернівцях.

За словами Мелешкану, Румунія вважає необхідним проведення консультацій із представниками місцевих громад щодо процесів, які стосуються їхніх прав.

«Румунська сторона вважає за необхідне, щоб усі ті пропозиції, які лунали з боку Румунії, знайшли своє відображення в додаткових документах, які могли б бути введені в українське законодавство», - додав він.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.

8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

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Джерело: Інтерфакс-Україна