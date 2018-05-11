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    «Чого ви лізете зі своїм уставом в чужий монастир?»: як Москаль зустрів Гройсмана на Закарпатті

    • Вчора, 23:33
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    Володимир Гройсман та Лілія Гриневич прилетіли до Ужгорода із робочим візитом
    goloskarpat.info
    Володимир Гройсман та Лілія Гриневич прилетіли до Ужгорода із робочим візитом

    Москаль попросив Гройсмана і Гриневич не робити провокацій в угорськомовній школі

    Сьогодні, 11-го травня, на Закарпаття з робочим візитом прибув прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

    Місцеві ЗМІ повідомляють, що Ужгород вичистили, розмітку на дорогах намалювали, у смітники вставили пластикові пакети. 

    Урядова делегація спізнилася майже на годину. Тим не менше, почали з візиту до угорськомовної школи № 10 в Ужгороді. Тут на всяк випадок вирішили зняти угорський прапор, щоб не нервувати гостя.

    Дорогою до школи Москаль попросив Гройсмана і міністра освіти і науки України Лілію Гриневич не робити провокацій.

    «Для чого ви приїхали зі своїм уставом в чужий монастир? Для чого? Я захищаю усіх, хто тут живе на Закарпатті. І ромів захищаю. Я погоджуюся з вами, але не робіть провокацій. Я єдине, що вас прошу», - заявив Москаль урядовій делегації.

    Варто зазначити, що гості завітали на кілька уроків, поспілкувалися з учнями.  Гройсман відзначив, що школа йому дуже сподобалася, діти прекрасно володіють українською мовою, разом із тим мають можливість навчатися мовою своєї національної меншини.

    У розмові з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем Гриневич зазначила, що цьогоріч Міносвіти добре фінансуватиме такі школи. 

    Нагадаємо, 28 вересня 2017 року в Україні набрав чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є тільки державна мова. Мови нацменшин, включаючи угорську, вивчатимуться тільки до п'ятого класу, а вже з 2020 року освіта в Україні стане цілком україномовною.

    Документ викликав різку критику ряду країн, зокрема, Угорщини.


    Володимир Гройсман міністр Геннадій Москаль Закарпаття мова українська мова Ужгород Лілія Гриневич
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