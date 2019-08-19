Гройсман похвалив нове шкільне харчування (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Просто, поживно, а головне - смачно», - так оцінив Гройсман страви із оновленого меню у школах

Прем’єр повідомив, що за новими рецептами вже годуватимуть учнів понад тисячі українських шкіл

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів, що страви із оновленого меню у школах є простими і смачними.

Про це він 19 серпня написав у Твіттері, де опублікував відео зі стравами зі шкільної їдальні.

«Уже понад рік в Україні реалізується програма оновлення харчування у школах. Сьогодні побачив меню «Нового шкільного харчування», - зазначив прем’єр.

Уже понад рік в Україні реалізується програма оновлення харчування у школах. Сьогодні побачив меню "Нового шкільного харчування". Просто, поживно, а головне - смачно. За цими рецептами годують учнів понад 1000 українських шкіл. План максимум - ввести цю систему в усіх школах. pic.twitter.com/WRsaAF5tyj — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 августа 2019 г.

«Просто, поживно, а головне - смачно. За цими рецептами годують учнів понад 1000 українських шкіл. План максимум - ввести цю систему в усіх школах», - повідомив Гройсман.

До слова, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки закликали батьків до 1 вересня зробити дітям усі необхідні за Національним календарем щеплення. Невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації, не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з іншими учнями.