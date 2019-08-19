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    Гройсман похвалив нове шкільне харчування (відео)

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    <p>&laquo;Просто, поживно, а головне - смачно&raquo;, - так оцінив Гройсман страви із оновленого меню у школах</p> - Гройсман похвалив нове шкільне харчування (відео)

    «Просто, поживно, а головне - смачно», - так оцінив Гройсман страви із оновленого меню у школах

    Прем’єр повідомив, що за новими рецептами вже годуватимуть учнів понад тисячі українських шкіл

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів, що страви із оновленого меню у школах є простими і смачними.

    Про це він 19 серпня написав у Твіттері, де опублікував відео зі стравами зі шкільної їдальні.

    «Уже понад рік в Україні реалізується програма оновлення харчування у школах. Сьогодні побачив меню «Нового шкільного харчування», - зазначив прем’єр.

    «Просто, поживно, а головне - смачно. За цими рецептами годують учнів понад 1000 українських шкіл. План максимум - ввести цю систему в усіх школах», - повідомив Гройсман.

    До слова, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки закликали батьків до 1 вересня зробити дітям усі необхідні за Національним календарем щеплення. Невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації,  не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з іншими учнями.

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