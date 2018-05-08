Гройсман привіз до отруєних дітей в Черкаси київських лікарів

За словами прем’єра, також буде організована лабораторна підтримка

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який вилетів до Черкас у зв’язку з отруєнням дітей у школі №8, відвідав лікарню, у якій знаходяться на лікуванні постраждалі. Про це він написав у Twitter. «Черкаська обласна дитяча лікарня. Відвідав дітей, стан всіх стабільний. Лікарі спрацювали оперативно і професійно», -



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Фото: Прес-служба ДСНС України

За словами прем’єра, також буде організована лабораторна підтримка

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який вилетів до Черкас у зв’язку з отруєнням дітей у школі №8, відвідав лікарню, у якій знаходяться на лікуванні постраждалі.

Про це він написав у Twitter.

«Черкаська обласна дитяча лікарня. Відвідав дітей, стан всіх стабільний. Лікарі спрацювали оперативно і професійно», - повідомив прем’єр.

За його словами, всі аналізи зроблено, ризиків немає.

«Організуємо лабораторну підтримку. Також тут залишаються лікарі з Києва, які приїхали разом з нами», - зазначив Гройсман.

Черкаська обласна дитяча лікарня. Відвідав дітей, стан всіх стабільний. Лікарі спрацювали оперативно і професійно. Всі аналізи зроблено, ризиків немає. Організуємо лабораторну підтримку. Також тут залишаються лікарі з Києва, які приїхали разом з нами. pic.twitter.com/09noTTV90c — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 мая 2018 г.

Нагадаємо, у ДСНС України повідомили, що станом на 14:30 вівторка, 8 травня, до лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 53 учні та два вчителя, які під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття.

За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».