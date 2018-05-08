Отруєння у черкаській школі: кількість постраждалих зросла до 55

11 дітей перебувають у реанімації в стані середньої важкості

Станом на 14:30 вівторка, 8 травня, до лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 53 учні та два вчителя, які під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. «11 дітей перебувають у реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані», -



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Фото: Прес-служба ДСНС України

11 дітей перебувають у реанімації в стані середньої важкості

Станом на 14:30 вівторка, 8 травня, до лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 53 учні та два вчителя, які під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«11 дітей перебувають у реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що з метою визначення причини погіршення стану здоров’я учнів хіміко-радіологічною лабораторією ДСНС на території школи проведені заміри повітря на вміст небезпечних хімічних речовин.

«Перевищень вмісту хімічних речовин понад граничнодопустимої концентрації не виявлено (аміак – 0 мг/м3; хлор – 0 мг/м3, сірководень – 0 мг/м3, горючі гази – 0 мг/м3). Рівень кисню в повітрі – 20,9% (при нормі – від 19 до 23%)», - заявили у ДСНС.

Лабораторією Держпродспоживслужби м. Черкаси взято проби води з системи централізованого водопостачання школи та бутильованої питної води для дослідження на вміст небезпечних речовин. Результати досліджень очікуються до 16 години.

Нагадаємо, 8 травня о 9:13 надійшла інформація про те, що на території загальноосвітньої школи №8 м. Черкаси під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття та почали втрачати свідомість 15 учнів школи (2-9 класи). Вони скаржилися на нудоту, головокружіння, головний біль.

Всього на лінійці перебувало 424 учні.

За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

Президент Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилетів до Черкас.