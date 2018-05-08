  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Отруєння у черкаській школі: кількість постраждалих зросла до 55

    11 дітей перебувають у реанімації в стані середньої важкості
    Станом на 14:30 вівторка, 8 травня, до лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 53 учні та два вчителя, які під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. «11 дітей перебувають у реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані», -
    • Сьогодні, 15:00
    • Розсилка
    Фото: Прес-служба ДСНС України

    11 дітей перебувають у реанімації в стані середньої важкості

    Станом на 14:30 вівторка, 8 травня, до лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 53 учні та два вчителя, які під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    «11 дітей перебувають у реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що з метою визначення причини погіршення стану здоров’я учнів хіміко-радіологічною лабораторією ДСНС на території школи проведені заміри повітря на вміст небезпечних хімічних речовин.

    «Перевищень вмісту хімічних речовин понад граничнодопустимої концентрації не виявлено (аміак – 0 мг/м3; хлор – 0 мг/м3, сірководень – 0 мг/м3, горючі гази – 0 мг/м3). Рівень кисню в повітрі – 20,9% (при нормі – від 19 до 23%)», - заявили у ДСНС.

    Лабораторією Держпродспоживслужби м. Черкаси взято проби води з системи централізованого водопостачання школи та бутильованої питної води для дослідження на вміст небезпечних речовин. Результати досліджень очікуються до 16 години.

    Нагадаємо, 8 травня о 9:13 надійшла інформація про те, що на території загальноосвітньої школи №8 м. Черкаси під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття та почали втрачати свідомість 15 учнів школи (2-9 класи). Вони скаржилися на нудоту, головокружіння, головний біль.

    Всього на лінійці перебувало 424 учні.

    За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

    Президент Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилетів до Черкас.

    Черкаси діти школа отруєння лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ