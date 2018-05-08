Поліція відкрила справу через масове отруєння школярів у Черкасах
- Сьогодні, 12:55
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Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних норм
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння школярів у Черкасах. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Черкаській області.
«Кримінальне провадження відкрито за статтею 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України», — йдеться у повідомленні.
Причини погіршення стану у дітей встановлюються.
У Черкасах через масове отруєння 42 учнів 2-7 класів загальноосвітньої школи госпіталізували до обласної лікарні.
Як повідомляв «Главком», у черкаській школі діти на лінійці масово втратили свідомість. Одна дитина опинилась в реанімації. На даний момент навчання в школі призупинене.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилітає до Черкас у зв’язку з масовим отруєнням та госпіталізацією учнів однієї зі шкіл.