Поліція відкрила справу через масове отруєння школярів у Черкасах

Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних норм

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння школярів у Черкасах. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Черкаській області. [READ_MORE] «Кримінальне провадження відкрито за статтею 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням)



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Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних норм

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння школярів у Черкасах. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Черкаській області.

«Кримінальне провадження відкрито за статтею 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

Причини погіршення стану у дітей встановлюються.

У Черкасах через масове отруєння 42 учнів 2-7 класів загальноосвітньої школи госпіталізували до обласної лікарні.

Як повідомляв «Главком», у черкаській школі діти на лінійці масово втратили свідомість. Одна дитина опинилась в реанімації. На даний момент навчання в школі призупинене.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилітає до Черкас у зв’язку з масовим отруєнням та госпіталізацією учнів однієї зі шкіл.