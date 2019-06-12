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    Гройсман пропонує у 2021 році провести в Україні загальні збори ЄБРР

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    <span>Прем&rsquo;єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті</span> - Гройсман пропонує у 2021 році провести в Україні загальні збори ЄБРР
    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті

    За час співробітництва ЄБРР вклав в Україну 13,5 млрд євро в рамках 427 проектів

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті запропонував провести загальні збори банку у 2021 році в Україні.

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    «Моя політика незмінна – макроекономічна стабільність, зростання економіки і проведення структурних реформ», – запевнив співрозмовника Володимир Гройсман.

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    Під час зустрічі сторони обговорили поточну економічну ситуацію в державі, перспективи відновлення співпраці з іншими партнерами – передусім Міжнародним валютним фондом, торкнулися теми енергетичних реформ, процесу анбандлінгу НАК «Нафтогаз України», відновлення великої приватизації.

    «Ми твердо з вами. Це мій 11-й візит в Україну, ми працюємо тут потужною командою. Україна входить в ТОП-5 країн наших партнерів», - сказав Сума Чакрабарті.

    Також він нагадав, що за час співробітництва ЄБРР кумулятивно вклав в Україну 13,5 млрд євро в рамках 427 проектів. Серед проектів – розвиток державного сектору, малого та середнього бізнесу, банківського сектору, енергетики.

    «Дуже ціную рівень нашої співпраці. Радий, що цього року демонструємо добру динаміку. Цінуємо ту підтримку, яку отримуємо у впровадженні реформ. Беззаперечно цінуємо капітал, який Банк інвестує в економіку держави. Ваш візит – чергове підтвердження, що будемо посилювати співпрацю, попри міжвиборчий період, – сказав Володимир Гройсман. – Наш сценарій – відповідальність, утвердження України як країни – надійного партнера. Дякую за готовність підтримувати нашу державу».

     

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