Кабмін хоче створити Держслужбу з етнополітики та свободи совісті



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Сьогодні відбудеться засідання уряду

Кабінет міністрів у середу, 12 червня, планує розглянути питання про утворення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Міністри також готуються затвердити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та проведення у 2019 році міжнародної конференції з питань протидії гібридним загрозам, внести зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади.

Крім того, у планах - зміна порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання.

Уряд планує також внести зміни до положення про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та до порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для виплати довічних державних стипендій.

Напередодні Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів ухвалив всі необхідні рішення для запобігання зростанню цін на електроенергію з 1 липня, коли має розпочати свою роботу ринок електроенергії.

Джерело: УНН