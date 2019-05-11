Гройсман розкрив свій секрет схуднення без дієт



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Гройсман визначив для себе прийнятний раціон

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, яким чином йому вдалося скинути зайву вагу.

Про це Гройсман розповів в інтерв'ю Радіо НВ.

Голова уряду зізнався, що справа не в дієтологах, і підкреслив, що він категорично проти дієт.

«Ти маєш визначити для себе прийнятний раціон, якого би тобі вистачало і який би був достатній для того, щоби привести вагу в норму, це перша позиція. І друга позиція - це фізичні навантаження, тобто людина має рухатися, для того щоби відчувати себе нормально», - розповів Гройсман.

Він додав, що незначною мірою обмежує себе в харчуванні - їсть менше хліба і картоплі.

В інтерв'ю прем'єр також поділився, що він може підняти до 80 кг у фізичній вправі «жим від грудей».

Раніше, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що хоче створити добре організовану з фаховими людьми політичну партію.