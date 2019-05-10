Гройсман шукає людей в свою команду на парламентські вибори



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Володимир Гройсман не відповів на питання, чи бачить він себе головою уряду при президенті Зеленському Фото: сайт Кабміна

Прізвища людей, з якими вже визначився, прем’єр відмовився називати

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман хоче створити добре організовану з фаховими людьми політичну партію.

Про це Володимир Гройсман сказав в ефірі радіо «Новое время».

«Формат буде визначений як тільки буде визначена конфігурація. Я обов’язково про це повідомлю. Але я би хотів, щоб це була достатня якісна з точки зору професійності і здатностей, політична сила. Насправді, я можу сказати, що я зараз шукаю людей, які могли би бути достатньо результативними», - сказав прем’єр-міністр.

Він хотів би бути дотичним до створення класичної політичної партії, «яка би була не під вибори, а яка би була достатньо організованою структурою, з визначеною ідеологією, з об’єднанням якісних фахових людей, які можуть не просто розмовляти».

Він відмовився називати прізвища людей, які з ним підуть на вибори, а також, чи піде він разом в Вакарчуком (раніше ЗМІ повідомляли, що штаби прем’єра і співака знаходяться в бізнес-центрі Horizon).

«Коли ми всі організаційні питання вирішимо, ми повідомимо, де штаб, хто очолює, хто входить», - пообіцяв Гройсман.

Щодо того, чи буде «Вінницька європейська стратегія» основою для його нової політсили, Гройсман відповів, що ВЄС є регіональною партією, «але це не вона».

Коментуючи відомості про те, що Гройсман може очолити партію екс-прем'єра Арсенія Яценюка «Народний фронт» і піти з нею на парламентські вибори, чинний прем'єр-міністр зазначив, що вони спілкуються і у них є потенціал «зробити багато речей, коли об'єднані».

Нагадаємо, раніше народний депутат Антон Геращенко повідомив, що керівництво партії Народний фронт обговорює можливу коаліцію з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.