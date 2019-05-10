Гройсман розповів, чим буде займатися у міжвиборчий період



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Уряд продовжить розпочаті реформи і плідно працюватиме у міжвиборчий період

Уряд України продовжить розпочаті реформи і плідно працюватиме у міжвиборчий період. Це стане запорукою збереження економічної стабільності і посилення позитивної динаміки розвитку держави.

Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі Радіо «НВ», повідомляє прес-служба Кабміну.

Глава Уряду наголосив, що бачить своїм завданням продовження того, для чого свого часу прийшов працювати в Уряд.

«Реформа децентралізації. У старій системі відносин грошей на місцях не було. Звідси – погані лікарні, розвалені дороги. Ми почали це змінювати. Суть реформи, з якою я прийшов в Уряд, в тому, аби дати людям нову якість послуг і нову якість життя, - сказав Гройсман.

Він зазначив, що треба завершити реформу освіти, медицини, багато речей в економіці.

«Причому, як завершити? Аби люди відчули зміни. Неможливо це залишати. Якщо не отримати результат – буде черговий розвал», - пояснив Гройсман.

Прем’єр-міністр підкреслив, що очолює Кабінет міністрів вже три роки, і цей час є достатнім, аби не тільки зрозуміти глибину проблем в країні, а й бачити шляхи їх вирішення. Причому одним з дієвих способів стане зміна системи прийняття рішень – без втрати часу в умовах загроз і різних світових тенденцій.

«Та навіть те, що вже зроблено в Україні за ці роки, матиме результат», - запевнив Гройсман.

Раніше, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що хоче створити добре організовану з фаховими людьми політичну партію.