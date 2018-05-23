Гройсман та Яценюк підуть на вибори разом – депутат

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Володимир Гройсман і Арсеній Яценюк

Нардеп Чумак розповів про подальшу долю «Народного фронту»

Народний депутат Віктор Чумак у інтерв'ю «Главкому» поділився своїми думками стосовно того, що в майбутньому чекає на партію «Народний фронт». Чумак вважає, що основний склад партії залишиться незмінним, і скоріш за все в подальшому відбудеться об'єднання декількох політичних сил.

«Випадкові підуть, а ті хто залишиться, скоріше за все, організують альянс Гройсмана-Яценюка- Авакова. Вони підуть на вибори разом. Європейсько-вінницька партія Гройсмана стане Європейсько-українською партією»,- зазначає Чумак.

Також нагадаємо про те, що партія «Народний фронт» запропонувала внести зміни до Конституції стосовно президентських повноважень, на що Петро Порошенко не дав ніякої остаточної відповіді.

Читайте більше у інтерв'ю «Главкома» з Віктором Чумаком: «БПП – «Титанік». Шлюпки на воду вже спущені»