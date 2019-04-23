Гройсман відреагував на можливу видачу російських паспортів у «ДНР» і «ЛНР»



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Гройсман зазначив, що Росія продовжує діяти «нахрапом», нехтуючи інтересами України, але уряд буде цьому протидіяти

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прямих можливостей заборонити Росії видавати свої паспорти на окупованій частині Донбасу немає, але уряд України буде всіляко протидіяти цьому.

Про це сказав Гройсман в ефірі телеканалу ICTV.

«Ми абсолютно обмежені в доступі на тимчасово окуповані території. Що вони там роблять, кому вони там що видають, нам дуже важко це зрозуміти. Я вважаю, що консолідація світової спільноти має бути більш сильною і твердою з точки зору відторгнення цієї російської агресії», — заявив він.

Він зазначив, що Росія продовжує діяти «нахрапом», нехтуючи інтересами України, але уряд буде цьому протидіяти.

«Всі ті рішення, які залежать від уряду з точки зору консолідації міжнародних організацій, невизнання будь-яких громадянств, які можуть отримувати на нашій території, але тимчасово окупованій, очевидно, що ми будемо їх задіювати. Прямих дій, щоби заборонити це (видачу паспортів РФ — ред.) в принципі не існує», — сказав прем’єр.