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    Гройсман закликав «Укрзалізницю» враховувати інтереси бізнесу при зміні тарифів

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    Гройсман закликав «Укрзалізницю» враховувати інтереси бізнесу при зміні тарифів

    За словами прем'єра, консультації бізнесу і «Укрзалізниці» з питань тарифів будуть ще тривати

    «Укрзалізниця» повинна враховувати стан економіки країни при намірі підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення і разом з бізнесом знайти збалансоване рішення щодо цього питання.

    Про це в ході робочого візиту на шахту «ДТЕК ім. Героїв космосу» заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

    «Укрзалізниця» завжди повинна враховувати реальний стан національної економіки і працювати з відповідними асоціаціями, щоб будь-які коригування (тарифів - прим.) були абсолютно ринковими і прийнятними для інших секторів економіки. Це стосується металургії, агропромислового комплексу та інших галузей », - сказав Гройсман.

    Він наголосив на важливості прийняття збалансованого тарифного рішення, адже від роботи «Укрзалізниці» залежать багато секторів економіки країни, в тому числі, експортоорієнтовані.

    «Я за розумний баланс. Тому буду закликати учасників ринку і «Укрзалізницю» його дотримуватися», - підкреслив Гройсман.

    За словами прем'єра, консультації бізнесу і «Укрзалізниці» з питань тарифів будуть ще тривати.

    Як повідомлялося, керівники профільних промислових асоціацій направили лист прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, першому віце-прем'єру - міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, віце-прем'єру Володимиру Кістіону, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і главі «Укрзалізниці» Євгену Кравцову, в якому закликали відмовитися від реалізації проекту наказу Мінінфраструктури від 13 липня 2018 року про зростання порожнього тарифу.

    На думку асоціацій, безпідставне підвищення залізничних тарифів і вартості використання вагонів «Укрзалізниці» коштувало українській промисловості тільки за період з листопада 2017 року по липень 2018 року майже 19 млрд грн додатково.

    Нагадаємо, Державна регуляторна служба України не підтримала це підвищення. 29 серпня на нараді з цього питання глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна повідомила, що постійно діюча робоча група, до складу якої входять представники Державної регуляторної служби, МЕРТ і Міністерства інфраструктури і транспорту, продовжить розглядати проект наказу Мінінфраструктури від 13 липня 2018 року, який передбачає зростання тарифів ПАТ «Укрзалізниця» на перевезення порожніх вагонів для 1 класу вантажів (вугілля, руда, щебінь, сіль) на 95%. За її словами, в результаті підвищення тарифів підприємства понесуть додаткові витрати в розмірі 5,6 млрд грн, що істотно посилить фінансове навантаження на бізнес.

    Джерело: uaprom.info

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