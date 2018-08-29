Держрегуляторна служба не підтримала пропозицію Мінінфраструктури підвищити тарифи на вантажоперевезення «Укрзалізниці»



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Дослідження показує, що в результаті підвищення тарифів «УЗ» підприємства понесуть додаткові витрати в розмірі 5,6 млрд. гривень

Постійно діюча робоча група, до складу якої входять представники Державної регуляторної служби, МЕРТ і Міністерства інфраструктури і транспорту, продовжить розглядати проект наказу Міністерства інфраструктури України від 13 липня 2018 року, який передбачає зростання тарифів ПАТ «Укрзалізниця» на перевезення порожніх вагонів для 1 класу вантажів (вугілля, руда, щебінь, сіль) на 95%. Про це повідомила глава ДРС Ксенія Ляпіна.

«У тому вигляді, в якому є рішення про підвищення тарифів навряд чи може бути підтримано. Потрібно шукати таке рішення для залізниці, щоб, з одного боку, «Укрзалізниця» могла спростити адміністрування, з іншого, щоб це не збільшило навантаження на бізнес», - повідомила Ляпіна сьогодні, 29 серпня, на робочій нараді Держрегуляторної служби.

За її словами, проведене дослідження показує, що в результаті підвищення тарифів «УЗ» підприємства понесуть додаткові витрати в розмірі 5,6 млрд. гривень.

«У вантажоперевізників істотно збільшилося навантаження. Це навантаження вже доходить до 50% підвищення за півроку, і це вже фатально для бізнесу. І не питання, чи хочемо ми підвищувати тарифи «УЗ» чи ні. Питання різкого зростання навантаження і подальшого підвищення тарифів вже може мати істотні негативні наслідки для виробництва, як такого. Бізнес вже втрачає зовнішні ринки через те, що не може своєчасно виконати свої зобов'язання через несвоєчасне транспортування. Ці фактори суттєво знижують доходи як підприємств, так і держави в цілому. Тобто ми зараз фактично говоримо про макроекономічні наслідки. Так що йде дискусія, щоб не збільшувати занадто сильно навантаження на бізнес», - зазначила глава ДРС Ксенія Ляпіна.

Виступив також на нараді ДРС президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков, який зазначив, що витрати гірничо-металургійної галузі на вантажні перевезення залізницею з листопада 2017 року зросли на 35%.

«Ми бачимо збільшення витрат бізнесу на більш ніж 5 млрд. грн. через зростання тарифів «Укрзалізниці». Однією з проблем є неможливість вивезти продукцію зі складів: на складах може перебувати 150 тис. тонн, а у нас вже завантаження близько 700 тис. тонн. Нам доведеться скорочувати обсяг виробництва. Втрати галузі через ситуацію з перевезеннями і тарифами тільки в серпні оцінюємо на рівні 100 млн. доларів. Це все - частина платіжного балансу, валюта, яка так і не зайшла в Україну», - підкреслив Олександр Каленков.

На його думку, сьогодні виробникам потрібно дати чітке розуміння, як саме будуть змінюватися тарифи «УЗ» в найближчі роки. «Потрібна прогнозована тарифна політика», - впевнений президент «Укрметаллургпрому».

В.о. виконавчого директора Української зернової асоціації Сергій Іващенко під час свого виступу на нараді ДРС також зазначив, що зернові компанії потребують чіткого прогнозуванні ситуації з тарифами. «Кількість вагонів і локомотивів не збільшилася. Оборотність вагонів не зменшилася. Ми хочемо розуміти, наскільки ефективно «Укрзалізниця» використовує кошти від попереднього підвищення тарифів, а також, наскільки прогнозованим може бути подальша зміна тарифів», - підкреслив ващенко.

Про те, що чергове підвищення тарифів на вантажоперевезення може негативно відбитися на роботі підприємств, повідомив і виконавчий директор асоціації «Укрцемент» Роман Скільський.

«Наш аналіз показує зростання витрат підприємства на 28% для коротких дистанцій і 22% для довгих. Це негативно має відбитися на підприємствах. По суті, компанії почнуть відмовлятися від перевезень на довгі відстані, що вплине на конкуренцію - вона буде зменшуватися. До того ж, ми бачимо проблему і в стані вагонів «УЗ» - цементовози мають знос на 98%», - повідомив Скільський.

Голова Центрального комітету працівників вугільної промисловості України Віктор Турманов під час робочої наради ДРС повідомив, що напередодні опалювального сезону потрібно виважено приймати рішення про зміну тарифів на вантажні перевезення. «Ми, вугільники, оцінюємо збільшення навантаження на галузь після підвищення тарифів на рівні 1,5 млрд. грн. У нас і так проблеми у вугільній галузі - на шахтах затримки по виплаті зарплати досягають 4 місяців. В країні дефіцит вугілля. А тепер ще й зростання навантаження через тарифи «Укрзалізниці», - зазначив Турманов.

Як раніше повідомлялося, керівники профільних промислових асоціацій направили лист прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, першому віце-прем'єру - міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, віце-прем'єру Володимиру Кістіону, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і главі «Укрзалізниці» Євгену Кравцову, в якому закликали відмовитися від реалізації проекту наказу Мінфінфраструктури від 13 липня 2018 року про зростанні порожнього тарифу.

На думку асоціацій, безпідставне підвищення залізничних тарифів і вартості використання вагонів «Укрзалізниці» коштувало українській промисловості тільки за період з листопада 2017 року по липень 2018 року майже 19 млрд грн. додатково. Керівники асоціацій підкреслили, що в цілому запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників в грошовому вимірі на 5 млрд грн. на рік, що додатковим вантажем ляже на плечі провідних українських товаровиробників.