Гройсман заявив, що 2018 рік буде кращий за минулий

Гройсман очікує економічного зростання в цьому році

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ухвалені минулого року фундаментальні економічні рішення дозволили стабілізувати економічну ситуацію в Україні і закласти можливості до зростання, які більші за заплановані 3%. Про це він сказав сьогодні під час щорічної зустрічі членів Американської торговельної палати, яка об’єднує



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Гройсман очікує економічного зростання в цьому році

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ухвалені минулого року фундаментальні економічні рішення дозволили стабілізувати економічну ситуацію в Україні і закласти можливості до зростання, які більші за заплановані 3%. Про це він сказав сьогодні під час щорічної зустрічі членів Американської торговельної палати, яка об’єднує представництва провідних світових компаній в нашій державі.

«Ми маємо зробити все, аби (економічний) ріст був адекватним нашим можливостям – а це далеко не 3%, а кожен бізнес отримував результат – збільшення доходів, сплати податків, розвитку», - сказав Гройсман, якого цитує прес-служба Кабміна.

Прем’єр зазначив, що минулого року уряду України вдалося продовжити дерегуляцію, запровадити ефективні інструменти розвитку, ухвалити фундаментальні рішення в пенсійній системі, системі освіти, охорони здоров’я, перейти на нові законодавчі правила в приватизації нестратегічних держактивів.

«Саме тому 2018 рік, за своїми можливостями, набагато кращий за 2017 рік, - сказав Гройсман. – І завдання – закласти основи до зростання 5, 7 і більше відсотків - через прийняття рішень, через розумну регуляцію, спрощення процедур і демонополізацію, модернізацію інфраструктури, нарощення можливостей і підтримки конкретних секторів».

Глава уряду нагадав, що цього року свого ухвалення очікує пакет із 35 законопроектів, напрацьованих спільно з президентом України, парламентськими фракціями, діловими колами - задля поліпшення ділового клімату і створення умов подальшого розвитку держави.

«Це пакет економічних змін, які дозволять досягти мети якісного зростання, - підкреслив Гройсман. – І наш діалог дозволяє формувати порядок денний реформ і нашого зростання».

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