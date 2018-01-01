Чому цей рік новий. Як зміниться життя українців у 2018-му

Зазнали змін пенсії, зарплати, ціни, тарифи і навіть правила дорожнього руху

Уряд та парламент у минулому році ухвалили низку важливих рішень, які змінять життя громадян у 2018-му. У кращий чи гірший бік. Прожитковий мінімум З 1 січня 2018 року в Україні збільшився прожитковий мінімум: він становитиме 1700 гривень. За півроку він зросте на 77 грн, а на кінець наступного року становитиме 1853 грн. *Дані з офіційного

фото: getty Нововведення у 2018 році

Зазнали змін пенсії, зарплати, ціни, тарифи і навіть правила дорожнього руху

Уряд та парламент у минулому році ухвалили низку важливих рішень, які змінять життя громадян у 2018-му. У кращий чи гірший бік.

Прожитковий мінімум

З 1 січня 2018 року в Україні збільшився прожитковий мінімум: він становитиме 1700 гривень. За півроку він зросте на 77 грн, а на кінець наступного року становитиме 1853 грн.

*Дані з офіційного сайту Міністерства фінансів

Зросла мінімальна зарплата

З 1 січня «мінімалка» становить 3753 грн. Нагадаємо, що президент Петро Порошенко вимагав підвищення до 4100 грн, але чомусь цього не відбулося.

Не раді черговому підвищенню «мінімалки» тільки підприємці. Як відомо, після її підвищення до рівня 3200 грн українці масово почали переводити на «урізані» ставки, а частина бізнесу відійшла у «тінь».

Зросла пенсія

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції 22 грудня пообіцяв, що у 2018 році середній розмір пенсії збільшиться до 2786 грн. «Виросте середня пенсія в Україні, яка до реформи становила 1886 гривень, вона буде дорівнювати 2786 гривням. Тобто, фактично 900 гривень плюс», - пообіцяв він. Дещо більше пощастило військовим пенсіонерам – їм Гройсман пообіцяв додати 1,5 тис. грн.

Збільшився страховий стаж для пенсіонерів

Закон вводить нові вимоги до страхового стажу з 2018 року. Так, для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 25 років (раніше 15) страхового стажу, у 63 роки - від 15 до 25, у 65 - менше 15 років. Усі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватися на один рік кожні 12 місяців до 2028 року. Тож, з 2028 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати вже 35 років страхового стажу. Не вистачає стажу? Підприємлива команда Гройсмана пропонує купити його. Один рік стажу коштує 16 тис. 896 грн. «Докупити» можна не більше п’яти років.

Детальніше читайте у статті «Главкома»: «Пенсійна реформа. Про що мовчить Гройсман?»

Інфляція гарантована

У 2018 році електроенергія для промислових підприємств зросте на 16,2%. Таке рішення було ухвалене під линку 28 грудня на засіданні Національної комісії, що здійснює держрегулювання енергетики і комунальних послуг. Підвищення ціни відбудеться в два етапи. Зокрема, з 1 січня 2018 року зростання склало 9,5%.

Крім того, від 1 січня 2018 року в Україні на 8,2-8,4% зросли ціни на газ для промислових споживачів. «Запропоновані ціни диференційовані залежно від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з «Нафтогазом». Порівняно з цінами на грудень цього року, у січні 2018 року ціни збільшено на 8,2-8,4%», - йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України».

Зрозуміло, що навіть незначне підвищення цін на ресурси промисловість перекладе на споживача. Ціна за газ, електроенергію автоматично закладаються в ціну продукції.

Збільшаться рахунки за комунальні послуги

Влітку 2018 року вступає у силу новий закон про житлово-комунальні послуги, яким вводиться низка змін. Споживач тепер нестиме відповідальність за всі втрати води і тепла в будинку. Тобто навіть за наявності індивідуального лічильника тепла, доведеться покривати і те, що нарахує будинковий лічильник понад суми усіх індивідуальних.

Крім того, закон про ЖКГ вводить новий термін – абонентська плата. За облік, за те, що вам оформили платіжку, її вислали та інше. Іншими словами, платити треба буде не лише за послугу, а й за те, що вам надіслали рахунок. Приміром, якщо наступного літа, коли кияни знову залишаться без гарячої води, їм доведеться... платити за розсилання «нульових» платіжок! Введення пені за кожен день просрочки оплати квитанції можновладці милостиво відклали на 2019-й.

Чи передбачає при цьому всьому закон покращення якості комунальних послуг? Ні. В документі не прописані інструменти контролю за постачальниками ЖКП.

Детальніше про реформу у галузі ЖКГ читайте у статті «Главкома»: «Комунальна революція. Як тепер жити без ЖЕКів?»

Новини для курців

Уряд піклується про здоров’я українців чи про бюджетне наповнення? У січні 2018-го ціна пачки сигарет збільшиться приблизно на 11 гривень. З першого дня нового року вступили у силу зміни до Податкового кодексу, що передбачають поетапне збільшення акцизу на тютюнові вироби до 2025 року. Зокрема з 1 січня акцизи виросли за 30%. За підрахунками експертів, через сім років не кинути палити зможуть дозволити собі лише багаті люди, бо пачка сигарет коштуватиме близько 90 грн.

Подорожчала горілка

З 1 січня 2018 року зросла ціна майже 80% вітчизняної горілки. За словами в.о. глави «Укрспирту» Юрій Лучечко, подорожчала собівартість виробництва спиртного: на 91 копійку за півлітра. Відповідно, алкоголь трьох найбільших вітчизняних компаній також може зрости в ціні: на гривню за півлітрову пляшку. З 1 січня 2018 року ДП «Укрспирт» скасувало знижки на спирт для трьох найбільших компаній - ТОВ «УДК» -ТМ «Хортиця», ТОВ «НВК» - (ТМ «Козацька Рада», «Перша Гільдія») і ТОВ «ЛВН» ТМ Nemiroff.

Подорожчало молоко

На прилавках залишиться лише дороге молоко. Згідно з умовами угоди про асоціацію з Євросоюзом, молокопереробні підприємства з 1 січня 2018 року можуть закуповувати сировину лише у спеціалізованих фермерських господарств. Це означає, що на прилавках торговельних мереж залишиться тільки три сорти молока: екстра-класу, вищого і першого.

Подешевшали електрокари

З 1 січня 2018 року електрокари можна придбати без сплати ПДВ (20% вартості), акцизу (109 євро) та ввізного мита (обнулили у 2015 році). Водночас стосується такі пільги лише автомобілів з повністю електричним двигуном, а от автівки-гібриди доведеться розмитнювати за загальними правилами.

Пільги на придбання електрокарів діятимуть в Україні до 31 грудня 2018 року. До слова, спочатку законодавці обіцяли дозволити українцям купувати автівки на електротязі на таких умовах до 2023 року, проте голова фракції БПП Артур Герасимов запропонував скоротити цей термін до одного року. У Гройсмана ж заспокоюють: мовляв, на початку наступного року з'явиться комплексний законопроект, в якому пільги буде продовжено.

Зменшується дозволена швидкість руху у населених пунктах

В Міністерстві внутрішніх справ після смертельної ДТП у Харкові розробило пакет змін до законодавства з метою підвищення безпеки руху на дорогах, відповідні зміни уряд вніс у Правила дорожнього руху. Так, з 1 січня 2018 року зменшено максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах із 60 до 50 км/год. «На сьогодні в переважній більшості країн ЄС дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить не більше 50 км/год, а в особливих пунктах - 30 км/год. Таке рішення дозволить наблизити національне законодавство до законодавства Європейського Союзу», - зауважують у Кабміні.

Правила евакуації транспорту змінені

У 2018 році поліція зможе евакуювати припарковані автомобілі, які перешкоджають руху транспорту. Зокрема, евакуація передбачена у таких випадках: авто поставлено на проїзній частині в два і більше ряди, паркування здійснено у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, своїм розташуванням авто унеможливлює рух інших транспортних засобів або перешкоджає руху пішоходів або ж блокує проїзд по двох або більше смугах руху. Заборонено також лишати автомобіль ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій, на пішохідному переході та перехрестях чи ближче 10 м від них, крім випадків зупинки для надання переваги в русі.

Правоохоронці обов'язково фіксувати обставини, які послужили підставою для евакуації авто – в режимі фотозйомки або відеозапису та у протоколі про адміністративне правопорушення. Інформація про тимчасове затримання транспортного засобу має невідкладно передаватися на мобільний номер та на адресу електронної пошти власника автівки.

Щоправда, коли саме закон набуде чинності, точно невідомо. Згідно з текстом документу, це має статися через 180 днів після його опублікування. Як відомо, перед тим його мають підписати спікер та президент. Відповідно до інформації з парламентського сайту, на підпис главі Ради його станом на кінець року ще не відправили.

Шукайте сімейного лікаря

З 1 квітня 2018 року в Україні стартує кампанія з обрання сімейних лікарів. «В липні у лікарів вже будуть списки пацієнтів, які їх обрали», - повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Водночас з 1 липня все запрацює по-новому лише в тих громадах і районах, які на це зголосилися.

Про те, як правильно обрати сімейного лікаря та юридично закріпити з ним угоду, читайте в матеріалі «Главкома»: «У Супрун дали інструкцію, як обрати сімейного лікаря»

Новації для гостей України

Громадян іноземних держав (у тому числі - росіян), починаючи з 2018 року, пропускатимуть в Україну через кордон тільки з біометрією. Це не означає, що всі повинні мати при собі паспорти з чіпами. Достатньо просто здати свої біометричні дані - відбитки пальців - на кордоні. Ця процедура разова, бо у подальшому дані заноситимуть у базу, пояснили у Держприкордонслужбі.

Ефір стане більш українським

Відповідно до закону про «мовні квоти», восени наступного року 75% ефіру загальнонаціональних і регіональних телеканалів має бути державною мовою, для місцевих мовників ця норма складатиме – 60%. Впродовж першого року з дня набуття чинності відповідного закону, діє перехідний період, під якого мовникам дозволено передачі власного виробництва, національний аудіовізуальний продукт російською мовою зараховувати до частки передач, виконаних державною мовою. З 13 жовтня 2018-го ситуація зміниться на користь державної мови.

Наталія Сокирчук, «Главком»