Гройсман знову піариться на дітях: що уряд даруватиме батькам у пологовому?

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Усі новонароджені в Україні отримуватимуть від держави безкоштовні бебі- бокси

Видавати бебі-бокси почнуть в пологових будинках з 1 вересня 2018 року

Пелюшки і серветки, підгузки і присипку, а ще соски, ковдри, одяг - в цілому предметів на 5000 гривень планують видавати в пологових будинках батькам при народженні дитини.

Про ініціативу під назвою «Пакет малюка», або бебі-бокс напередодні розповів на засіданні уряду прем'єр Володимир Гройсман.

Видавати бебі-бокси почнуть в пологових будинках з 1 вересня 2018 року.

«Це речі, які можуть знадобитися дитині після народження, речі у які можна буде одягнути малюка, а ще косметика - олійка, присипки», - розповіла заступник міністра соціальної політики Олександра Чуркіна.

За її словами, такий пакет можна буде також використовувати як люльку для дитини, також там буде кілька ковдр і навчальні матеріали для матері.

Чиновниця зазначила, що такий пакет для малюка - поширена практика в багатьох країнах світу.

Видавати пакунок будуть додатково до вже існуючих виплат при народженні дитини.

Щороку в Україні народжується 400 тисяч дітей. Тобто щороку на закупівлю бебі-боксів доведеться виділяти приблизно 2 млрд гривень. Поки що невідомо, хто, як і в якій кількості буде закуповувати предмети для бебі-боксів.

Також на засіданні уряду оголосили про плани допомагати батькам наймати нянь для дітей до трьох років.

«Механізм є прозорим та простим - батьки самі офіційно наймають няню, а на кінець року їм відшкодують гроші за кожен місяць роботи няні», - розповіли про ініціативу у Мінсоцполітики.

Йдеться про суму, яка дорівнює прожитковому мінімуму для дітей віком до шести років. Зараз це 1490 грн на місяць.

Послуги нянь почнуть відшкодовувати з 1 січня 2019 року.

У Мінсоцполітики кажуть, що кошти на ці програми виділятимуть з державного та місцевих бюджетів.

Ініціатива з бебі-боксами зустріла у соцмережах неоднозначну реакцію.

Це дає надію, гарна ініціатива - пишуть одні. Підбір підгузків і косметики - це дуже індивідуальна справа і не всім все підходить, пишуть інші.

Дехто натомість радить виділяли кошти на проведення тестів на виявлення генетичних захворювань.

«І пофіг, що у лікарнях досі нема консультантів по грудному вигодовуванню чи психологів для породіль. А про раннє втручання - взагалі мовчу», - пише користувач Надія Потоцька.

Телеведучий та медіаексперт Роман Вибрановський пише, що породіллі будуть отримувати бебі-бокcи у той час, коли б мали отримувати якісні консультації від лікарів.

«В Україні з проблемами … з'являється така річ як «Раннє втручання». Це коли лікарі в стані відстежити дітей, які інакше розвиваються - від аутизму до синдрому Дауна, там багато особливих станів, щоб одразу допомагати їхнім батькам: вчити, розповідати, реабілітовувати, вчитися - щоб батьки і діти жили та вчилися, а не страждали. Все це мали би знати породіллі, отримавши консультацію лікаря. Але ні. Вони отримають бебі-бокс».

Уперше бебі-бокси з речами для немовлят з'явилися у Фінляндії ще в 1930-х роках. Спочатку їх роздавали лише для малозабезпечених родин, а згодом почали роздавати всім. Дехто вважає, що ці набори допомогли Фінляндії радикально знизити рівень дитячої смертності. Вміст коробки з часом змінювався. Набори 1930-1940-х років містили відрізи тканини, тому що тодішні матері часто самі шили дитячий одяг. Аналогічні компанії з коробками зараз існують в Британії, Канаді, США і багатьох інших країнах. У 2013 році уряд Фінляндії навіть подарував таку коробку герцогу і герцогині Кембриджським, які чекали на першу дитину. Часто вміст коробки відображає місцеві реалії, туди кладуть різні речі. Наприклад, в Південній Африці саму коробку роблять з пластику, і місцеві мами користуються нею як ванною, а не ліжком.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 30 травня прийшов на чергове засідання Кабінету міністрів з групою дітей.

Варто зазначити, що трохи раніше Володимир Гройсман у себе в кабінеті приймав учнів старших класів.

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