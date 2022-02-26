Група білоруських хакерів працює проти України – Держспецзв’язку

Білоруські хакери стоять за фішинговою атакою

Проти України працює група білоруських хакерів, які перебувають у Мінську. Про це повідомляється на сторінці Держспецзв’язку.

Держспецзв’язку повідомила, що однією з ключових груп, які атакують Україну, є група UNC1151. До складу цієї хакерської групи входять кадрові офіцери Міністерства оборони Республіки Білорусь. Саме ця група стояла за фішинговою розсилкою на скриньки українських військових. Але білоруські «офіцери» намагаються завдати шкоди не тільки українським військовим, а і цілям у Польщі та навіть в Білорусі та Росії, зазначають у Держсецзв’язку.

Як повідомляв «Главком», у Росії не працюють сайти Кремля, Міноборони та інших владних структур.

Нагадаємо, США і Євросоюз прийняли найпотужніший санкцій пакет санкцій проти РФ. Нині триває підготовка до відключення Росії від SWIFT.