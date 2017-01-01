Група диверсантів на Донбасі підірвалася на власних мінах

Про кількість загиблих та поранених бойовиків не повідомляється

Диверсійно-розвідувальна група з числа бойовиків минулої доби підірвалася на власних мінах під час спроби перетнути лінію зіткнення. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк. Гуцуляк повідомив, що за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційне



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Про кількість загиблих та поранених бойовиків не повідомляється

Диверсійно-розвідувальна група з числа бойовиків минулої доби підірвалася на власних мінах під час спроби перетнути лінію зіткнення. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

Гуцуляк повідомив, що за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційне командування використовує новорічне перемир’я та дотримання силами АТО умов режиму припинення вогню для інтенсивного застосування диверсійно-розвідувальних груп.

«Водночас активізація дій противника в районах хаотичного встановлення російськими інженерними підрозділами мінно-вибухових загороджень призводить до зростання втрат серед розвідувальних підрозділів агресора. Минулої доби під час спроби перетнути лінію зіткнення підірвалася на власних мінах диверсійно-розвідувальна група російських окупаційних військ», — розповів він.

Також Гуцуляк повідомив, що двоє захисників отримали поранення біля Водяного.