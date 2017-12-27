Двоє захисників отримали поранення біля Водяного – штаб АТО

Зафіксовано чотири прицільних обстріли з боку бойовиків

За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнали 2 українських військовослужбовців. Про це на брифінгу 28 грудня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк. «В результаті ворожих обстрілів неподалік Водяного поранень зазнали двоє українських військових», – сказав він.



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Зафіксовано чотири прицільних обстріли з боку бойовиків

За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнали 2 українських військовослужбовців.

Про це на брифінгу 28 грудня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

«В результаті ворожих обстрілів неподалік Водяного поранень зазнали двоє українських військових», – сказав він.

Нагадаємо, що прикордонники під час свят працюватимуть у посиленому режимі.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко після звільнення заручників заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20». Зокрема, Україна розпочала переговори про новий обмін полоненими: бойовики вже готові повернути 25 людей.