Двоє захисників отримали поранення біля Водяного – штаб АТО
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Зафіксовано чотири прицільних обстріли з боку бойовиків
За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранень зазнали 2 українських військовослужбовців.
Про це на брифінгу 28 грудня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.
«В результаті ворожих обстрілів неподалік Водяного поранень зазнали двоє українських військових», – сказав він.
Нагадаємо, що прикордонники під час свят працюватимуть у посиленому режимі.
Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.
Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.
За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.
Петро Порошенко після звільнення заручників заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.
Голова Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.
Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».
Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20». Зокрема, Україна розпочала переговори про новий обмін полоненими: бойовики вже готові повернути 25 людей.