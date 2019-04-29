Грузія заборонила в'їзд російським байкерам



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Колона, що складається з громадян РФ та інших країн СНД, була зупинена на КПП «Верхній Ларс». Колона складається з 30 байкерів, які їхали в Салоніки, де у них 1-2 травня запланований збір

На територію Грузії не пустили колону російських байкерів. Про це повідомляє «Грузія Online».

За даними МВС Грузії, громадянам Росії було відмовлено у в'їзді в країну на підставі підпункту З статті 11 закону про «правове становище іноземців і осіб без громадянства».

У цій статті закону говориться, що іноземцю можуть відмовити у в'їзді до Грузії, якщо він не надасть інформацію або надасть неправдиву інформацію про свою особу або цілі поїздки. В'їзд байкерам заборонений до 10 травня.

Колона, що складається з громадян РФ та інших країн СНД, була зупинена на КПП «Верхній Ларс». Колона складається з 30 байкерів, які їхали в Салоніки, де у них 1-2 травня запланований збір.