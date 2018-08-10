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    «Хамас» оголосив про досягнення перемир'я з Ізраїлем

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    Члени угрупування &laquo;Хамас&raquo; - «Хамас» оголосив про досягнення перемир'я з Ізраїлем
    Члени угрупування «Хамас»

    Рішення прийнято на підставі «взаємного прагнення до підтримки режиму тиші»

    Радикальне ісламістське угрупування «Хамас» домовилося з Ізраїлем про припинення військових дій, які цього тижня знову спалахнули у Секторі Гази.

    Про повідомляє Reuters з посиланням на двох високопосадовців з палестинського боку.

    За інформацією агентства, перемир'я, досягнуте за посередництва Єгипту, набуло чинності з опівночі 10 серпня.

    Телеканал Al-Aqsa TV додає, що відповідне рішення прийнято на підставі «взаємного прагнення до підтримки режиму тиші».

    Офіційного підтвердження інформації від Ізраїлю поки не надходило, уточнює DW.

    Нагадаємо, у середу з Сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено майже дві сотні ракет.

    За даними ізраїльських військових, система протиракетної оборони «Залізний купол» перехопила частину них. Натомість Ізраїль відповів запуском власних ракет і бік Сектору Гази.

    Внаслідок обстрілів є постраждалі з обох сторін.

    До слова, 4 серпня армія Ізраїлю затримала судно, яке намагалося прорвати блокаду Сектора Гази.

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    Ізраїль Єгипет військові Сектор Гази ХАМАС
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