«Хамас» оголосив про досягнення перемир'я з Ізраїлем



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Члени угрупування «Хамас»

Рішення прийнято на підставі «взаємного прагнення до підтримки режиму тиші»

Радикальне ісламістське угрупування «Хамас» домовилося з Ізраїлем про припинення військових дій, які цього тижня знову спалахнули у Секторі Гази.

Про повідомляє Reuters з посиланням на двох високопосадовців з палестинського боку.

За інформацією агентства, перемир'я, досягнуте за посередництва Єгипту, набуло чинності з опівночі 10 серпня.

Телеканал Al-Aqsa TV додає, що відповідне рішення прийнято на підставі «взаємного прагнення до підтримки режиму тиші».

Офіційного підтвердження інформації від Ізраїлю поки не надходило, уточнює DW.

Нагадаємо, у середу з Сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено майже дві сотні ракет.

За даними ізраїльських військових, система протиракетної оборони «Залізний купол» перехопила частину них. Натомість Ізраїль відповів запуском власних ракет і бік Сектору Гази.

Внаслідок обстрілів є постраждалі з обох сторін.

До слова, 4 серпня армія Ізраїлю затримала судно, яке намагалося прорвати блокаду Сектора Гази.