«Хамас» оголосив про досягнення перемир'я з Ізраїлем
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Рішення прийнято на підставі «взаємного прагнення до підтримки режиму тиші»
Радикальне ісламістське угрупування «Хамас» домовилося з Ізраїлем про припинення військових дій, які цього тижня знову спалахнули у Секторі Гази.
Про повідомляє Reuters з посиланням на двох високопосадовців з палестинського боку.
За інформацією агентства, перемир'я, досягнуте за посередництва Єгипту, набуло чинності з опівночі 10 серпня.
Телеканал Al-Aqsa TV додає, що відповідне рішення прийнято на підставі «взаємного прагнення до підтримки режиму тиші».
Офіційного підтвердження інформації від Ізраїлю поки не надходило, уточнює DW.
Нагадаємо, у середу з Сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено майже дві сотні ракет.
За даними ізраїльських військових, система протиракетної оборони «Залізний купол» перехопила частину них. Натомість Ізраїль відповів запуском власних ракет і бік Сектору Гази.
Внаслідок обстрілів є постраждалі з обох сторін.
До слова, 4 серпня армія Ізраїлю затримала судно, яке намагалося прорвати блокаду Сектора Гази.