Ізраїль заявив про 70 випущених ракет із Сектора Гази

Більшість ракет впали на пустирі

З Сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено 70 ракет, 11 з них були перехоплені.

Про це повідомляється у Twitter армії оборони Ізраїлю.

Після інформації про спрацювання системи раннього попередження в місті Сдерот і регіональній раді Шаар-ха-Негев, були зафіксовані ракетні запуски з Сектора Гази.

За даними ізраїльських військових, система протиракетної оборони «Залізний купол» перехопила 11 з них.

For the last 6 hours, thousands of Israeli civilians living in these cities have been running for shelter as more than 70 rockets were launched at them from the Gaza Strip pic.twitter.com/AyS8seiSsD