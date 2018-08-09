Ізраїль заявив про 70 випущених ракет із Сектора Гази
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Більшість ракет впали на пустирі
З Сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено 70 ракет, 11 з них були перехоплені.
Про це повідомляється у Twitter армії оборони Ізраїлю.
Після інформації про спрацювання системи раннього попередження в місті Сдерот і регіональній раді Шаар-ха-Негев, були зафіксовані ракетні запуски з Сектора Гази.
За даними ізраїльських військових, система протиракетної оборони «Залізний купол» перехопила 11 з них.
For the last 6 hours, thousands of Israeli civilians living in these cities have been running for shelter as more than 70 rockets were launched at them from the Gaza Strip pic.twitter.com/AyS8seiSsD— IDF (@IDFSpokesperson) 8 августа 2018 г.
Відомо, що більшість ракет впали на пустирі.
Нагадаємо, 4 серпня армія Ізраїлю затримала судно, яке намагалося прорвати блокаду Сектора Гази.