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    У світі

    Ізраїль заявив про 70 випущених ракет із Сектора Гази

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    Фото ілюстративне - Ізраїль заявив про 70 випущених ракет із Сектора Гази
    Фото ілюстративне

    Більшість ракет впали на пустирі

    З Сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено 70 ракет, 11 з них були перехоплені.

    Про це повідомляється у Twitter армії оборони Ізраїлю.

    Після інформації про спрацювання системи раннього попередження в місті Сдерот і регіональній раді Шаар-ха-Негев, були зафіксовані ракетні запуски з Сектора Гази.

    За даними ізраїльських військових, система протиракетної оборони «Залізний купол» перехопила 11 з них.

    Відомо, що більшість ракет впали на пустирі.

    Нагадаємо, 4 серпня армія Ізраїлю затримала судно, яке намагалося прорвати блокаду Сектора Гази.

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