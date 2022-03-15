Харків – це катастрофа. Місто руйнується за прямою вказівкою Путіна – МВС

У місті зруйновано близько 600 житлових будинків

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголосив, що обстріли російських окупантів стосовно Харкова не вщухають. Про це сьогодні він заявив під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«Найболючіше місце в Україні – це Харків. Харків – це катастрофа. Сьогодні знову були обстріли та пожежі. Місто руйнується за прямою вказівкою Володимира Путіна», – наголосив радник очільника МВС.

За інформацією Харківської міської ради, у місті зруйновано близько 600 житлових будинків внаслідок ракетних та авіаударів росармії. Ці будинки не підлягають відновленню, тому люди фактично втратили житло.

Також у Харкові ворог розбомбив 50 шкіл, низку медустанов, у тому числі пологові будинки.

«Нам доводиться передислоковуватися, перевозити людей, доставляти допомогу. Також ми організовуємо гаряче харчування, забезпечуємо людей медикаментами, зокрема, інсуліном. Ми контролюємо ситуацію у місті», - зазначив міський голова Ігор Терехов під час спілкування за допомогою відеозв'язку з мером Чикаго Лорі Лайтфут.

Нагадаємо, що в Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.