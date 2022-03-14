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    Думки вголос

    Путін «декомунізував» Харків

    Жахливі кадри з проспекту Свободи Харкова після обстрілу російських окупантів 1 березня 2022 року. - Путін «декомунізував» Харків
    Жахливі кадри з проспекту Свободи Харкова після обстрілу російських окупантів 1 березня 2022 року.
    фото: 24 канал

    Найбільше «декомунізацію» досі переживає російськомовний Харків...

    Кривавий лідер Росії Володимир Путін, який полюбляє не лише зазирати у сусідські городи, а й добряче їх толочити, запам’ятався пророчою дефініцією: «Зараз «вдячні» нащадки позносили пам’ятники Леніну в Україні. Це у них декомунізація називається. Хочете декомунізації? Ну що ж, нас це повністю влаштовує. Не треба зупинятися на пів дорозі. Ми готові показати, що для України означає повна декомунізація».

    Сказано-зроблено. Найбільше «декомунізацію» досі переживає російськомовний Харків. За оцінками Харківської міської ради, рука Кремля (читай – путінські літаки та артилерія!) розвалила або пошкодила будинки за адресами: проспект Жуковського (вулиця названа на честь російського науковця і член-кореспондента Петербурзької Академії наук Миколи Жуковського), вулиця Чкалова (носить ім’я радянського льотчика-випробувача, Героя Радянського Союзу Валерія Чкалова), вулиця Гвардійців-Широнінців (названа на честь радянських солдатів взводу під командуванням Героя Радянського Союзу Петра Широніна), вулиця Дружби Народів (пропагандистське кліше «дружба народів» у 30-ті роки XX cтоліття впроваджувалася одночасно з возвеличенням російської нації, російської мови, російської культури в Україні), проспект Академіка Курчатова (названо на честь радянського фізика, Тричі Героя Соціалістичної Праці і творця радянської атомної бомби Ігоря Курчатова), вул. Кашуби (носить ім’я радянського воєначальника і Героя Радянського Союзу Володимира Кашуби), вулиця 7-ї Гвардійської Армії (армія СРСР).

    Також символічно, що «декомунізація» імені Путіна не оминула й найдовшої вулиці в Харкові (всього понад 18 км) – Московський проспект. За відомостями міської влади, на вечір 11 березня було пошкоджено 18 будинків, тепло до яких можна буде подати після закінчення бойових дій.

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    Теги: Харків декомунізація війна Путін вулиця
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    Путін «декомунізував» Харків