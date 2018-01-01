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    Холодницький підписав підозру голові Держаудитслужби в декларуванні недостовірної інформації - ЗМІ

    НАБУ попросило про відстрочку операції щодо Гаврилової
    Спеціалізована антикорупційна прокуратура підписала повідомлення про підозру голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової у декларуванні недостовірної інформації. Про це «Українським Новинам» повідомило джерело в правоохоронних органах. З його слів, САП підписала повідомлення про підозру й відправила в Національне
    • Сьогодні, 12:05
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    Лідія Гаврилова
    Лідія Гаврилова

    НАБУ попросило про відстрочку операції щодо Гаврилової

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура підписала повідомлення про підозру голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової у декларуванні недостовірної інформації. Про це «Українським Новинам» повідомило джерело в правоохоронних органах.

    З його слів, САП підписала повідомлення про підозру й відправила в Національне антикорупційне бюро, однак НАБУ попросило про відстрочку операції щодо Гаврилової у зв'язку з тим, що її затримання нібито може бути сприйняте як політичне переслідування.

    Джерело повідомило, що поки про підозру Гавриловій не повідомили, а саме її кримінальне переслідування «поставлено на паузу».

    Як повідомляли ЗМІ, НАБУ і САП затримали директора науково-дослідної установи за хабар в $500 тис.

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