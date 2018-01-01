Холодницький підписав підозру голові Держаудитслужби в декларуванні недостовірної інформації - ЗМІ

НАБУ попросило про відстрочку операції щодо Гаврилової

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підписала повідомлення про підозру голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової у декларуванні недостовірної інформації. Про це «Українським Новинам» повідомило джерело в правоохоронних органах. З його слів, САП підписала повідомлення про підозру й відправила в Національне



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Лідія Гаврилова

НАБУ попросило про відстрочку операції щодо Гаврилової

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підписала повідомлення про підозру голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової у декларуванні недостовірної інформації. Про це «Українським Новинам» повідомило джерело в правоохоронних органах.

З його слів, САП підписала повідомлення про підозру й відправила в Національне антикорупційне бюро, однак НАБУ попросило про відстрочку операції щодо Гаврилової у зв'язку з тим, що її затримання нібито може бути сприйняте як політичне переслідування.

Джерело повідомило, що поки про підозру Гавриловій не повідомили, а саме її кримінальне переслідування «поставлено на паузу».

Як повідомляли ЗМІ, НАБУ і САП затримали директора науково-дослідної установи за хабар в $500 тис.