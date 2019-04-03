Холодницький прокоментував закриття судом справи проти Омеляна



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Холодницький: У частині справи про незаконне декларування суд призначив розгляд на 6 травня

Прокурор повідомив, коли суд продовжить розглядати недекларування автівки міністром

Обвинувачення проти міністра інфраструктури щодо недостовірного декларування залишаються в силі, зазначив у коментарі «Главкому» антикорупційний прокурор Назар Холодницький.

«Там був комплекс: і незіконне збагачення, і недекларування. Закрили у частині про незаконне збагачення. У частині про незаконне декларування суд призначив розгляд на 6 травня. Всі інші обвинувачення у силі, і так по усіх справах (закритих у частині про незаконне збагачення, - «Главком»)», - додав він.

Солом’янський райсуд Києва провів підготовче засідання у справі проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Однак через скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення, цю частину обвинувачення зняли.

«У частині можливого недостовірного декларування справа буде розглядатися у судовому процесі», – сказав Омелян і наголосив, що впевнений у власній правоті.

Також суд скасував арешт майна.

Раніше очільник САП Назар Холодницький розповів, як адвокати Омеляна затягують розгляд справи.

У лютому Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно Омеляна.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Національне антикорупційного бюро вручило підозру міністрові інфраструктури Володимиру Омеляну. Його звинуватили у незаконному збагаченні та недекларуванні майна.