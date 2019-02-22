Антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувачення на Омеляна



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Міністр інфраструктури Володимир Омелян постане перед судом Фото: Цензор.нет

Прокурорами затверджено і направлено до суду обвинувальний акт

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Про це повідомляє прес-служба Антикорупційної прокуратури.

В САП повідомили, що після завершення ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, які були відкриті 6 листопада 2018 року, прокурорами САП затверджено і направлено до суду обвинувальний акт стосовно одного з діючих членів уряд.

Встановлено, що працюючи виключно на державній службі, обвинувачений не міг заощадити достатньо коштів, щоб у 2015 році придбати новий автомобіль преміум-класу за понад 1,4 млн гривень і зберігати готівкою 90 тис. доларів і 25 тис. євро. Щоб уникнути декларування придбаного автомобіля реєстрація транспортного засобу було здійснено на рідного брата, однак користувався ним обвинувачений і його дружина.

Крім того, подаючи декларації за 2015-2016 роки, міністр навмисне не задекларував право користування зазначеним автомобілем, витрати на його придбання, витрати на оренду будинку в передмісті Києва та право користування будинком і земельною ділянкою. Відомості у деклараціях за вказані роки відрізняються від достовірних більш ніж 8 млн гривень.

Раніше очільник САП Назар Холодницький розповів, як адвокати Омеляна затягують розгляд справи.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Національне антикорупційного бюро вручило підозру міністрові інфраструктури України Володимиру Омеляну. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціальної антикорупційної прокуратури звинуватили урядовця у незаконному збагаченні й недекларуванні майна.

Володимир Омелян у той же день написав у соцмережі, що співробітники НАБУ вручили йому підозру за «незаконне збагачення» десять років тому, «користування чи придбання» машини для брата і недекларування проживання в будинку протягом двох тижнів 2016 року

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