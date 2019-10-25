Холодницький запевнив, що САП і НАБУ не готують підозри Богдану



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САП і НАБУ не готують підозри Андрію Богдану

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що ГПУ розглядає питання вручення підозри Андрію Богдану

Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України не готують підозри керівнику Офісу Президента Андрію Богдану.

Про це заявив керівник САП Назар Холодницький в ефірі телепередачі «Право на владу».

«САП і НАБУ такої підозри не готує... Генпрокурор може відповісти, але я думаю, що це не правда», - сказав він, коментуючи інформацію про те, що Богдану готується підозра.

Зазначимо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що ГПУ розглядає питання вручення підозри голові Офісу президента Андрію Богдану.

Богдана підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Миколи Азарова.

Так, на думку слідства, чинний глава Офісу президента сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 млрд гривень держгарантій корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Росії.

Це було зроблено для залучення до кримінальної відповідальності екс-глави «ЄЕСУ» та лідера партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Богдан готував юридичні матеріали Кабміну з цього процесу та допустив незаконне стягнення держкоштів, не повідомивши в прокуратуру про злочин.

Раніше повідомлялося, що глава Офісу президента Андрій Богдан згідно з указом третього президента Віктора Ющенка отримав звання заслуженого юриста України за програну державну справу.