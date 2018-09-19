Спецназ НАБУ розбив службову машину Холодницького та побив його водія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антикорупційний прокурор розказав, хто і навіщо побив його водія

Спецназ Національного антикорупційного бюро розбив службову машину керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого під будівлею САП.

«Розбили машину і побили водія», - сказав Холодницький, повідомляють Українські новини

За його словами, це був спецназ НАБУ, який приїхав на допомогу своїм співробітникам, що знаходяться в машині під будівлею САП.

Холодницький додав, що зараз всі обставини з'ясовуються.

Тим часом перший заступник Холодницького Максим Грищук оприлюднив відео сутички.

Як повідомлялося, Холодницький заявляє про спробу встановлення НАБУ ще одного прослуховувального пристрою в його кабінеті.

У березні Спеціалізована антикорупційна прокуратура виявила пристрій для прослуховування в кабінеті Холодницкого. Жучок був прикріплений до акваріума. При цьому НАБУ оприлюднило фрагменти прослуховування Холодницкого, що стосуються Супрун і депутата НФ. Пізніше ГПУ закрила справу Холодницкого, на підставі якого його прослуховувало НАБУ.