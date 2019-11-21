Христя Фріланд призначена віцепрем’єром у новому уряді Трюдо



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Христя Фріланд разом із посадою віцепрем’єра буде поєднувати обов’язки міністра міжурядових справ

Очільниця міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд, що має українське походження, призначена в новому уряді прем’єр-міністра Джастіна Трюдо віцепрем’єр-міністром.

Про це повідомив експосол України в Канаді Роман Ващук.

«Христя Фріланд призначена віцепрем’єром (першим від 2006 року) у новому кабінеті Трюдо, з відповідальністю за міжпровінційні відносини», – написав він на сторінці у Twitter.

Як йдеться на сайті уряду Канади, Христя Фріланд разом із посадою віцепрем’єра буде поєднувати обов’язки міністра міжурядових справ.

Христя Фріланд призначена Віце-Прем‘єром (першим від 2006 року) у новому кабінеті Трюдо, з відповідальністю за між-провінційні відносини. https://t.co/dmWka4siAe — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 20 листопада 2019 р.

Наприкінці жовтня в Канаді відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобула Ліберальна партія прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.