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    Христя Фріланд призначена віцепрем’єром у новому уряді Трюдо

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    Христя Фріланд призначена віцепрем’єром у новому уряді Трюдо

    Христя Фріланд разом із посадою віцепрем’єра буде поєднувати обов’язки міністра міжурядових справ

    Очільниця міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд, що має українське походження, призначена в новому уряді прем’єр-міністра Джастіна Трюдо віцепрем’єр-міністром.

    Про це повідомив експосол України в Канаді Роман Ващук.

    «Христя Фріланд призначена віцепрем’єром (першим від 2006 року) у новому кабінеті Трюдо, з відповідальністю за міжпровінційні відносини», – написав він на сторінці у Twitter.

    Як йдеться на сайті уряду Канади, Христя Фріланд разом із посадою віцепрем’єра буде поєднувати обов’язки міністра міжурядових справ.

    Наприкінці жовтня в Канаді відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобула Ліберальна партія прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

    вибори Канада
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