Порошенко про заплановану зустріч у «нормандському форматі»: жодних компромісів з Путіним



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«Рішучі компроміси» з Путіним означають капітуляцію, зазначив Порошенко

Учасники переговорів у Нормандському форматі мають домагатися від Росії обов’язкового виконання безпекового пакету Мінських угод і не довіряти словам Путіна.

Про це заявив лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко в ефірі «Марафону Гідності» на телеканалах «Прямий», «П’ятий» та «Еспресо».

«Я хотів би звернутися з порадами до учасників саміту, в тому числі від України, і до тих, хто на сьогоднішній день намагаються, як вони зараз стверджують, «йти на рішучі компроміси». «Рішучі компроміси» з Путіним означають поразку. «Рішучі компроміси» з Путіним означають капітуляцію», – сказав Петро Порошенко.

«Не вірте Путіну. Метою Путіна не є мир. Бо Путін міг би це зробити п’ять, чотири, три, два роки тому, але він не зацікавлений у мирі», – підкреслив лідер партії.

«Я завжди стверджував, що ключі від миру знаходяться в Москві. Але мир має бути з урахуванням українського інтересу», – наголосив Порошенко.

Він застеріг, що при здачі позицій і капітуляції країни теж перестають стріляти, але це немає нічого спільного з миром.

«Отже, моя перша порада – не вірте Путіну, спирайтеся на наших союзників, спирайтеся на Європейський Союз, Сполучені Штати. Виходьте на ті позиці, які дозволять відновити територіальні цілісність, суверенітет і незалежність нашої держави», – наголосив Порошенко.

За його словами, «червоні лінії», які неприпустимо перетинати, дуже прості. «Я це кажу як людина, яка разом з Канцлером Меркель та Президентом Олландом за участю Путіна писали комплекс заходів, який тепер називається Мінські угоди», – зауважив Петро Порошенко.

Він зазначив, що першою «червоною лінією» має бути тверда вимога, що безпековий компонент має передувати компоненту політичному.

«І не можуть проводитись на українській землі вибори під дулами автоматів. Це лише легітимізує окупантів і виводить Росію, чого вона, власне, і прагне, із зони дії санкцій, які є дуже ефективними», – пояснив Порошенко.

«Хочу наголосити, що свого часу ключова позиція закону «Про особливий режим місцевого самоврядування» була в тому, що він робився на три роки», – також додав він.

«За будь-яких обставин Україна є унітарною державою. І ми не можемо допустити те, що нам намагалися вкинути чи то проект «Новоросії», чи будь-що, що називається федералізація. Або називають автономізація, або автономія».

«Бо інтереси Путіна лише полягають в тому, щоб зупинити рух України в НАТО і ЄС. Отже, це друга «червона лінія». Ні на які компроміси, які обмежують рух України в ЄС і НАТО, країна йти не повинна», – заявив Петро Порошенко.

П’ятий президент України зазначив: «Є лише один безпековий інструмент – це членство України в НАТО. Один демократичний і економічний інструмент – повномасштабне членство в Європейському Союзі.

Інших альтернатив Україна не має. І ми мали достатньо аргументів для того, щоб в цьому переконатися», – підкреслив Порошенко.

Як повідомлялося, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої «нормандської четвірки») запланований на 9 грудня у Парижі.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.