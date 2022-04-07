Хто має право на позачерговий перетин кордону в умовах воєнного стану? Уряд роз’яснив

В Україні триває 43-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Дозволено покинути Україну особам з інвалідністю І групи та дітям з інвалідністю та їхнім супроводжуючим

Уряд надав право на проходження кордону поза чергою окремим групам осіб. Про це інформує Пенсійний кур’єр, передає Finance.ua.

Таке право затверджене постановами Кабміну № 383 від 29 березня 2022 р. та № 399 від 1 квітня 2022 р.

Право на позачерговий перетин кордону під час воєнного стану надали:

особам з інвалідністю І групи та дітям з інвалідністю та їхнім супроводжуючим, але лише у випадку пішого перетину чи перетину на легковому автомобілі без присутності в ньому інших осіб;

організованим групам осіб з інвалідністю або іншим особам, які потребують постійного догляду, якщо вони перетинають кордон на автобусі (але за умови відсутності в транспортному засобі сторонніх людей, окрім супроводжуючих у розрахунку не більше двох осіб на одну особу з інвалідністю).

Як відомо, в Україні триває 43-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, українським водіям, які готуються виїжджати або вже виїхали за кордон, варто пам’ятати, що до або після перетину кордону має бути придбаний поліс страхування.