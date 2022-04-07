Журналісти і депутати вимагають від Концерну РРТ відновити ефірне мовлення трьох телеканалів

Відключення телеканалів – це антиукраїнські кроки

Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» разом із журналістами прийшли до Концерну РРТ з вимогою відновити ефірне мовлення «Прямого», «Еспресо» і «5 каналу». Утім, як з’ясувалось, його керівник Данілов перебуває у відпустці під час війни, немає на місці і заступника.

«Ми як народні депутати отримали звернення від телеканалів. І отримали, так само як телеканали, обурення мільйонів українських глядачів, які не зрозуміли, що відбувається. Хочу нагадати, що на цих телеканалах працюють більше 1500 журналістів, творчого колективу», – говорить співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Досі менеджмент і редакції не отримали відповіді, чому канали вимкнули з ефіру. Ні від Нацради, ні від РНБО, ні від Міністерства інформації. А потім сказали, що це концерн РРТ просто виключив з ефіру», – говорить Геращенко.

«Як народні депутати ми почали розбиратися, де знаходиться керівництво концерну РРТ. Під час війни керівник концерну – у відпустці. Другий – катається по країні», – повідомила Ірина Геращенко.

«Ми вважаємо ці дії інформаційною диверсією проти президента Зеленського, проти України і єдності. Ми закликаємо всі структури, причетні до цієї диверсії, припинити її, залучити відповідні телеканали до інформаційного марафону згідно Указу президента Зеленського і виділити їм час для мовлення», – наголосила Ірина Геращенко.

«Це страшна війна, яка дуже дорого коштує українському народу. І ведеться вона за те, щоб Україна не була росією. І ось ці люди, цей Данілов, який зараз у відпустці, і це керівництво концерну РРТ, яке без жодних підстав відключає – якраз перетворюють Україну на росію. Нехай подумають, хто вони і яка їхня роль в цій війні», – наголошує народна депутатка Вікторія Сюмар.

Відключення телеканалів – це антиукраїнські кроки, переконаний народний депутат Володимир Ар‘єв.

«Єдність, про яку всі сьогодні говорять, яку ми підтримуємо – це єдність заради перемоги України. А не заради того, щоб хтось у владі просував свої «шкурні» інтереси. І це влада має пам’ятати. Тому що Україна – не росія. Україна об’єднується заради цінностей, заради принципів і бореться заради свободи – свободи слова, свободи думки та демократії», – наголосив Володимир Ар’єв.

Нагадаємо, вранці, 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2. Згодом журналісти телеканалів «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» оприлюднили своє звернення.

Також правозахисні організації закликали керівництво держави повернути до ефіру ці три телеканали. Відповідний текст звернення був опублікованій на сайті Українського ПЕН.