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    Туреччина запрошує до себе на мирні перемовини Кулебу та Лаврова

    Туреччина заявила, що готова стати майданчиком для мирних переговорів Росії та України&nbsp; - Туреччина запрошує до себе на мирні перемовини Кулебу та Лаврова
    Туреччина заявила, що готова стати майданчиком для мирних переговорів Росії та України 
    фото: GETTY IMAGES

    Представники міністерства закордонних справ країни також повідомили, що після цього чекають на території Туреччини Володимира Зеленського та Володимира Путіна

    Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоґлу заявив, що Туреччина готова зустріти на своїй території міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу та його російського колегу Сергія Лаврова для проведення перемовин. Про це повідомляє видання «Анадолу».

    За його словами, Туреччина досі виступає за проведення дипломатичних перемовин для досягнення миру.

    «Щодо ймовірних сценаріїв, то спочатку відбудеться зустріч на рівні глав МЗС, а потім президентів. Ми виступаємо за те, щоб ці зустрічі пройшли у Туреччині», − сказав Чавушоґлу.

    Він підкреслив, що обидві сторони, в принципі, підтримують ідею проведення переговорів у Туреччині.

    Нагадаємо, дещо раніше Україна розкритикувала ідею Орбана про мирні переговори в Будапешті.

    МЗС радить Угорщині припинити руйнувати єдність в ЄС та підтримати нові антиросійські санкції.

    Теги: Туреччина МЗС росія війна Україна
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    Туреччина запрошує до себе на мирні перемовини Кулебу та Лаврова