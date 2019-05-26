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    Huawei заборонили використовувати SD картки

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    Huawei заборонили використовувати SD картки

    SD Association позбавила Huawei членства у організаці

    Компанії Huawei заборонили використовувати карти пам’яті SD і microSD та слоти для них в нових пристроях.

    Про це повідомляє 9to5Google.

    SD Association позбавила Huawei членства у організації, фактично позбавивши компанію можливості використовувати карти microSD або слоти SD в будь-якому з її продуктів.

    SD Card Association – це некомерційна організація, утворена корпораціями Panasonic, SanDisk і Toshiba в 2000 році. Вона встановлює стандарти карт пам’яті. У тому випадку, якщо будь-яка компанія не є членом асоціації, вона не може офіційно розробляти і виробляти продукти за її стандартами.

    SD Association виключила Huawei після того, як США внесли компанію в чорний список.

    Як зазначає видання, виключення не є критичним для Huawei, оскільки компанія вже кілька років відмовляється від використання SD-карт в своїх телефонах.

    Замість цього пристрою Huawei, особливо флагманські, оснащені власним форматом карт компанії NanoMemory, які є меншими, ніж карта microSD. 

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