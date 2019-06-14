Human Rights Watch закликала спростити виплату пенсій жителям окупованого Донбасу



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За даними правозахисників, щомісяця близько 500 тисяч людей перетинають блокпости на Донбасі для отримання пенсій

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала Україну спростити процедуру виплат пенсій жителям непідконтрольних Києву регіонів Донбасу.

«Пенсіонери на сході України мають ті самі права на їхні пенсії, що й інші українці, однак уряд робить їхнє життя складнішим. Є кроки, які українська влада може і має зробити, щоб спростити життя пенсіонерів», – заявила Рейчел Денбер, заступник директора HRW у Європі та Центральній Азії.

За даними правозахисників, щомісяця близько одного мільйона людей перетинають блокпости на Донбасі. Понад половина з них – люди, які їздять на підконтрольну українській владі територію для отримання пенсій.

Щоб отримати право на виплати, пенсіонери повинні отримати статус переселенця.

Нагадаємо, раніше Міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив, чому не всі громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, на сьогодні отримують українську пенсію.

Також він заявив, що вважає, що не можна виплачувати пенсії всім без винятку громадянам України з окупованого Донбасу.

Джерело: Радіо Свобода