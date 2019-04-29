Рева пояснив, чому українську пенсію отримують не всі жителі окупованого Донбасу



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Міністр виступає проти отримання подвійної пенсії на Донбасі

Міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив, що не всі громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території на сьогодні отримують українську пенсію.

Про це Рева написав у своєму Facebook.

Рева зазначив, що сьогодні всім громадянам України, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, пенсії за особистим зверненням виплачуються на території, підконтрольній уряду, однак пенсії отримують не всі.

«Хочу наголосити, що я вважав і вважаю обов’язком уряду допомогу мешканцям окупованих територій в отриманні соціальних виплат, включаючи пенсіі. Більше того, сьогодні всім громадянам України, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, пенсіі за особистим зверненням виплачуються на території, підконтрольній уряду. Дійсно, не всі громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території на сьогоднішній день отримують пенсію від Української держави», - написав він.

«Чому так відбувається? Причини для цього є різні. Деякі люди через фізичну немічність не можуть перетнути лінію розмежування, а деякі внаслідок свідомого небажання її перетинати через страх зустрічі з українськими правоохоронцями», - пояснив міністр.

Він заявив, що вважає, що не можна виплачувати пенсії всім без винятку громадянам України з окупованого Донбасу.

«Особисто я вважаю, що тим громадянам України, хто зі зброєю в руках воює проти власної країни, убиває наших солдат і офіцерів, платити пенсіі неприпустимо. Саме цю категорію українських громадян я вважав, вважаю і буду вважати негідниками, які самі себе поставили за межі правового поля. Я вважаю негідниками тих наших співгромадян, хто заради подвійної пенсіі сприяв окупації української землі, а тепер очікує на отримання російського паспорта разом з подвійною пенсійною виплатою, анонсованою окупантами», - додав Рева.

Міністр переконаний, що українська влада має здійснювати диференційований підхід до своїх громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

«Тим, хто став заручником ситуації - максимальна підтримка і захист з боку держави, а тим негідникам, хто свідомо допомагає окупантам необхідно продемонструвати силу Закону. Саме так, на мою думку, лише і можна перемогти. Слава Україні!», - підкреслив Рева.