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    Ігор Шевченко пояснив, навіщо він «шукав» дружину і збирав шапки в Давосі

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    Кандидат у президенти Шевченко шукає дружину - Ігор Шевченко пояснив, навіщо він «шукав» дружину і збирав шапки в Давосі
    Кандидат у президенти Шевченко шукає дружину

    Шевченко хотів виділитись з поміж 44-х кандидатів

    Кандидат в президенти Ігор Шевченко заявив, що його основне завдання на президентських виборах – щоб його впізнавало більше людей.

    Про це Шевченко розповів на телеканалі ZIK.

    Політик сказав, що його цілі дуже чіткі і прагматичні.

    «У першу чергу, це заявити країні, що я готовий стати політиком національного масштабу. Це перший етап у кар’єрі будь-якого політика», – відповів політик.

    За його словами, це базові речі, на цю тему написано багато книжок. Спочатку люди повинні знати, що така людина взагалі існує і що це політик, а вже потім заробляється довіра.

    «Спочатку має бути впізнаваність людини. Цього можна досягнути будь-яким способом, але в рамках моралі. Навіть якщо брати мої «сині шапки» або проект «шукаю дружину», це також нормальні способи для того, щоб на тебе звернули увагу і щоб виділитись з поміж 44-х кандидатів», – пояснив Шевченко. 

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