Пікет за імпічмент Зеленському: суд покарав неповнолітню та 20-річного юнака



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Президент Володимир Зеленський під час інавгурації

У Рівному на мітинг проти діючого президента вийшли 16-річна дівчина та 20-річний юнак

Рівненський міський суд визнав винними двох мешканців Рівного, 16-річну Дар’ю Коцюрабу та 20-річного Романа Філюка за ч. 1 ст. 185-1 КУпАП («Порушення встановленого порядку організації або проведення мітингів, вуличних демонстрацій») і призначив їм покарання у вигляді попередження.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанови суду від 13 червня.

За матеріалами справи 25 травня Коцюраба і Філюк тримали на майдані Незалежності у Рівному плакати з написами «Імпічмент президента», «Не кумовство по-братськи», «Сказав, порушив, пішов».

Фото з відкритих джерел

Мету протесту неповнолітня рівнянка пояснила тим, що її не задовольнили призначення «кварталівців» на державні посади (маються на увазі перший помічник президента Сергій Шефір, перший заступник глави АП Сергій Трофімов, заступники глави АП Юрій Костюк і Кирило Тимошенко - люди, близькі до Зеленського - «Главком»), глави адміністрації президента Андрія Богдана, який підпадає під дію закону про очищення влади і виступ президента Володимира Зеленського російською мовою під час інавгурації.

Водночас поліція склала на обох мітингувальників протоколи про адмінправопорушення, пославшись на те, що вони попередньо не сповістили виконавчий комітет Рівненської міської ради про намір провести 25 травня мітинг на місцевому майдані Незалежності.

У суді адвокат Філюка просив провадження у справі закрити за відсутністю у діях його підзахисного складу адміністративного правопорушення.

Разом з тим, суддя Наталія Діонісьєва наголосила, що ст. 39 Конституції України гласить: громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Самі ж терміни сповіщення не повинні обмежувати право громадян, а мають служити його гарантією і водночас надавати можливість органам влади вжити заходів щодо безперешкодного проведення мітингів тощо.

При цьому суддя додала, що Коцюраба і Філюк завчасно не повідомили місцеву владу про проведення цього мітингу.

Крім цього, суд стягнув з Романа Філюка 384 грн. 20 коп судового збору в дохід держави.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відреагував на цей проект і заявив, що правоохоронці могли діяти м’якше.

«Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся», - підкреслив глава держави.