Зеленський після подій у Рівному закликав МВС не вживати заходів проти протестувальників
-
Розсилка
Президент додав, що критики не боїться
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що з’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти нбого протест у Рівному. Він додав, що ніякого затримання не було, але наголосив, що правоохоронці могли діяти м’якше. Про це він написав у Facebook.
Зеленський підкреслив, що у поліції проведуть службову перевірку.
«Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся», - підкреслив президент.
Як повідомлялось, у Рівному на двох учасників імпровізованого мітингу за імпічмент президента Володимира Зеленського склали адмінпротоколи. За повідомленням ЗМІ, встановлено, що 20- та 16-річна мешканці Рівного проводили у центрі міста мітинг несанкціоновано, тобто не подали заздалегідь відповідної заявки.
«Тому працівники поліції склали на хлопця та дівчину у присутності матері адмінпротоколи за ст. 185-1 КУпАП (порушення порядку і організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій). Окрім того, оскільки правопорушниця неповнолітня, на її матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей за ст.184 КУпАП», - йдеться у повідомленні.
У свою чергу у поліції заявили, що затримання не було, а відвідування міськвідділу відбулося для складання адмінматеріалів.