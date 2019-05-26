Зеленський після подій у Рівному закликав МВС не вживати заходів проти протестувальників



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Володимир Зеленський запевнив, що критики не боїться

Президент додав, що критики не боїться

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що з’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти нбого протест у Рівному. Він додав, що ніякого затримання не було, але наголосив, що правоохоронці могли діяти м’якше. Про це він написав у Facebook.

Зеленський підкреслив, що у поліції проведуть службову перевірку.

«Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся», - підкреслив президент.

Як повідомлялось, у Рівному на двох учасників імпровізованого мітингу за імпічмент президента Володимира Зеленського склали адмінпротоколи. За повідомленням ЗМІ, встановлено, що 20- та 16-річна мешканці Рівного проводили у центрі міста мітинг несанкціоновано, тобто не подали заздалегідь відповідної заявки.

«Тому працівники поліції склали на хлопця та дівчину у присутності матері адмінпротоколи за ст. 185-1 КУпАП (порушення порядку і організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій). Окрім того, оскільки правопорушниця неповнолітня, на її матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей за ст.184 КУпАП», - йдеться у повідомленні.

У свою чергу у поліції заявили, що затримання не було, а відвідування міськвідділу відбулося для складання адмінматеріалів.