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    Індія заявила про плани відправити людину в космос до 2022 року

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    Індія заявила про плани відправити людину в космос до 2022 року

    У 2022 році виповниться 75 років з моменту здобуття Індією незалежності

    Індія збирається до 2022 року спрямувати в космос першу власну пілотовану місію. Про це заявив прем’єр-міністр країни Нарендра Моді з нагоди святкування Дня незалежності.

    Про це повідомляє місцевий телеканал NDTV.

    «Індія завжди була розвиненою в галузі космічної науки. Але ми вирішили, що до 2022 року, коли виповниться 75 років з моменту здобуття Індією незалежності, або раніше, син або дочка Індії попрямує в космос з триколором в руках», - заявив прем’єр-міністр Індії.

    Як відомо, Індійська організація космічних досліджень веде роботи, які дозволять відправити на орбіту національний екіпаж на власному індійському кораблі.

    Нагадаємо, Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) успішно запустило космічний апарат до Сонця.

    Джерело: УНН

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