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    Технології

    NASA запустила зонд до Сонця (відео)

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    Запуск зонда - NASA запустила зонд до Сонця (відео)
    Фото: @nasa
    Запуск зонда

    Зонд уже успішно розправив сонячні панелі

    Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) успішно запустило космічний апарат до Сонця. Про це мовиться у Twitter відомства.

    Безпілотний сонячний зонд Parker стартував зі стартового майданчика на мисі Канаверал. У космос апарат вивела ракета Delta IV-Heavy.

    Одну годину потому було підтверджено відділення космічного апарату від ракети, а згодом і успішне розгортання сонячних панелей.

    Апарат названий ім'ям живої людини - відомого дослідника Сонця Юджина Паркера.

    Траєкторія космічного апарата включатиме сім прольотів Венери приблизно впродовж семи років. Щоб поступово скоротити еліптичну орбіту довкола Сонця, апарат здійснить 24 орбітальних прольоти. Впродовж цих семи років апарат здійснюватиме наукові дослідження, сфокусувавшись на періодах, коли він найближчий до Сонця. Вірогідно, що близько Сонця на апарат діятимуть як ефект зарядки, так і радіаційні пошкодження елементів апарата і електроніки, переривання зв'язку, тому орбіта буде дуже еліптична, з короткими часом перебування близько Сонця.

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