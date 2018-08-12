NASA запустила зонд до Сонця (відео)



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Фото: @nasa Запуск зонда

Зонд уже успішно розправив сонячні панелі

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) успішно запустило космічний апарат до Сонця. Про це мовиться у Twitter відомства.

Безпілотний сонячний зонд Parker стартував зі стартового майданчика на мисі Канаверал. У космос апарат вивела ракета Delta IV-Heavy.

3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch’s #DeltaIV Heavy rocket. Tune in as we broadcast our mission to “touch” the Sun: https://t.co/T3F4bqeATB pic.twitter.com/Ah4023Vfvn — NASA (@NASA) August 12, 2018

While we wait for the main engine to start up again around T+23:19, here are some additional photos of the liftoff. #ParkerSolarProbe #DeltaIVHeavy pic.twitter.com/mYgYgvUevf — NASA_LSP (@NASA_LSP) August 12, 2018

Одну годину потому було підтверджено відділення космічного апарату від ракети, а згодом і успішне розгортання сонячних панелей.

Апарат названий ім'ям живої людини - відомого дослідника Сонця Юджина Паркера.

Траєкторія космічного апарата включатиме сім прольотів Венери приблизно впродовж семи років. Щоб поступово скоротити еліптичну орбіту довкола Сонця, апарат здійснить 24 орбітальних прольоти. Впродовж цих семи років апарат здійснюватиме наукові дослідження, сфокусувавшись на періодах, коли він найближчий до Сонця. Вірогідно, що близько Сонця на апарат діятимуть як ефект зарядки, так і радіаційні пошкодження елементів апарата і електроніки, переривання зв'язку, тому орбіта буде дуже еліптична, з короткими часом перебування близько Сонця.