NASA запустила зонд до Сонця (відео)

Зонд уже успішно розправив сонячні панелі

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) успішно запустило космічний апарат до Сонця. Про це мовиться у Twitter відомства.

Безпілотний сонячний зонд Parker стартував зі стартового майданчика на мисі Канаверал. У космос апарат вивела ракета Delta IV-Heavy.

3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch ’s #DeltaIV Heavy rocket. Tune in as we broadcast our mission to “touch” the Sun: https://t.co/T3F4bqeATB pic.twitter.com/Ah4023Vfvn

While we wait for the main engine to start up again around T+23:19, here are some additional photos of the liftoff. #ParkerSolarProbe #DeltaIVHeavy pic.twitter.com/mYgYgvUevf