Індійський штам Covid-19 із подвійною мутацією почав ширитися світом

Варіант B.1.617 був вперше виявлений в Індії, але з тих пір був знайдений в інших частинах світу, включаючи Каліфорнію

Вчені припускають, що новий штам може виявитися більш заразним або більш стійким до імунної відповіді організму

Штам коронавірусу B.1.617, мутації якого індійські вчені вже назвали «потенційно тривожними», виявлений у Великобританії, пише The Guardian.

Загалом, до 14 квітня у Великій Британії було зафіксовано 77 випадків варіанту, згідно з останнім оновленням Public Health England (PHE), опублікованим у четвер. З них 73 були зафіксовані в Англії та чотири в Шотландії. Це був перший випадок, коли PHE повідомив про цей варіант у Великобританії.

Нині цей варіант штаму ретельно вивчається. Вчені припускають, що цей штам може виявитися більш заразним або більш стійким до імунної відповіді організму.

Великобританія має кілька «варіантів, що викликають занепокоєння», включаючи ті, що вперше були виявлені в Кенті, Південна Африка та Бразилія. Ці варіанти містять різний загальний набір мутацій, хоча існують деякі перекриття. Наприклад, у всіх трьох є мутація під назвою N501Y, що, як вважають, робить вірус більш заразним, тоді як у Бразилії та Південній Африці обидва варіанти мають мутацію під назвою 484K, яка, як вважають, допомагає вірусу принаймні частково уникати імунних реакцій організму на коронавірус - включаючи ті, що виробляються деякими вакцинами проти Covid-19.

Варіант B.1.617 був вперше виявлений в Індії, але з тих пір був знайдений в інших частинах світу, включаючи Каліфорнію.

Професор Пол Хантер, професор медицини Університету Східної Англії, сказав, що поява індійського варіанту потенційно викликає занепокоєння, однак необхідні додаткові дослідження для вивчення ролі цих мутацій та їх впливу.