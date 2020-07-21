Інфекціоніст: Невдовзі буде друга хвиля Covid-19, а у нас ще перша не закінчилася



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Лікар із Закарпаття закликає владу посилити карантинні заходи

У Закарпатській області продовжує зростати кількість хворих на Covid-19. Попри усі карантинні заходи рівень захворюваності високий.

Про це в інтерв’ю «Главкому» зазначила Євгенія Данканич, інфекціоніст Закарпатської обласної інфекційної лікарні, викладач Ужгородського національного університету.

Лікар наголошує, що друга хвиля коронавірусу почнеться в Україні незабаром. «Плачевно, що більшість населення не вірить у небезпеку коронавірусної хворобиі втрачає контроль», – констатує лікар. За її словами, у містах карантинні правила більше контролюються, ніж в районах і селищах. «А там люди продовжують відвідувати масові заходи, втомилися сидіти вдома без заробітної плати, працюють стихійні ринки», – зазначає медик. За словами пацієнтів лікаря із тих селищ, де були масові заходи по 400-500 людей, кожна четверта хата температурила. «При цьому ніхто не звертався по медичну допомогу, контактних осіб повноцінно не обстежували», – додає інфекціоніст.

Лікар застерігає щодо важливості посилення карантинних заходів: носіння масок, застосування індивідуального захисту у громадських місцях. «Посилення це має бути дуже суворе. Може, за місяць-два ситуація, яку маємо, нівелювалася б», – припускає Данканич.

Інфекціоніст закликає українців бути відповідальнішими: «Кожна людина має полюбити себе і дбати про своїх близьких. Нехай би задумалися і носили елементарні засоби індивідуального захисту. Наша нація дуже сильна, ми пережили війни, голодомори, пережили стихійні лиха. Переживемо і це. Але потрібно берегти себе і бути уважними».

Нагадаємо, за даними МОЗ за минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 була зафіксована у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській областях та у місті Києві. Зокрема на Закарпатті за добу виявлено 78 нових хворих, загальна ж кількість випадків Сovid-19 станом на 21 липня склала 4518 випадків.