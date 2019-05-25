InformNapalm опіблікував дані 301 найманця, що воювали у Сирії



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Серед бойовиків - 267 громадян Російської Федерації та 19 найманців-колаборантів з України

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm публікує унікальну розвідувальну інформацію про 301 найманця з підрозділу російської розвідки, відомого під назвою ПВК «Вагнера».

Всі дані зібрані, проаналізовані та передані для публікації на ексклюзивній основі командою проекту «Ихтамнет_м0209», повідомляє InformNapalm.

В результаті оприлюднено дані 301 найманця, які брали безпосередню участь у наступі в сирійській провінції Дейр-Ез-Зор в ніч з 7 на 8 лютого 2018 року.

Серед них 267 громадян Російської Федерації, 19 найманців-колаборантів з України, 6 з Білорусі, 3 з Молдови, 2 громадянина Вірменії, 2 з Казахстану, 1 громадянин Сирії, 1 з Узбекистану (частина з них має подвійне громадянство РФ).

Також в ході ідентифікації бойовиків отримала підтвердження інформація Служба безпеки України про смерть 67 вагнерівців в результаті удару артилерії і ВПС США.

Доля 154 бойовиків залишається поки невідомою. Команда проекту «Ихтамнет_м0209» повідомила, що докладна інформація про кожного зі встановлених найманців, а саме – адреси проживання, акаунти в соцмережах, фото та інша інформація передана співробітникам Центру «Миротворець» для внесення їх в базу даних «Чистилище».

Активісти зазначають, що як мінімум 81 позаштатному співробітнику російського ГРУ вдалося вижити після атаки ВПС США, хоча багато хто отримав важкі поранення.

Як повідомлялося, 7 лютого 2018 року в Сирії під авіаудар міжнародної коаліції під командуванням США потрапили російські найманці, які намагалися захопити нафтове родовище в районі селища Хішам. Угруповання, що наступало, обстріляла американська авіація, загинули, за різними даними, від кількох десятків до кількох сотень людей, в тому числі росіяни, імовірно найманці з так званої «Приватної військової компанії Вагнера».

Перед боєм в сирійській провінції Дейр-ез-Зор 7 лютого російські військові запевнили Пентагон, що в збройному загоні, який почав наступ на позиції союзників США, немає громадян Росії, заявили у Міністерстві оборони США.