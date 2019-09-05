Інклюзивна освіта: експерт розповіла, як впроваджується програма



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Чи зберігається побоювання та несприйняття в батьківському колективі діток, які приходять до шкіл за інклюзивною програмою

5 вересня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Інклюзивна освіта: як впроваджується програма?».

Запрошені гості: Наталія Компанець, експерт з питань інклюзії, дитячий психолог, остеопат, яка розкаже про те, як впроваджується програма інклюзивної освіти, які труднощі виникають і що не вдалося подолати; чи є успіхи в системі інклюзивного навчання у малечі, чи допомагає соціалізації; чи зберігається побоювання та несприйняття (стереотип) в батьківському колективі діток, які приходять до шкіл за інклюзивною програмою; чи достатня кількість обладнаних приміщень в школах; чи є проблеми із кадрами; про новий порядок про відкриття інклюзивних груп у виші чи закладі профосвіти, та про створення інклюзивних груп у дошкіллі.

До слова, новий міністр освіти і науки України Ганна Новосад у відеозверненні привітала всіх з початком нового навчального року.