Нова очільниця Міністерства освіти обіцяє пояснювати кожне своє рішення (відео)



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Міністр освіти і науки України Ганна Новосад привітала українців з початком нового навчального року

Ганна Новосад окреслила нові завдання Міністерства освіти і науки

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад у відеозверненні привітала всіх з початком нового навчального року, а також розповіла про себе та свої погляди. Відповідне відео оприлюднено на сайті МОН сьогодні, 1 вересня.

«Мені здається дуже символічним те, що свою роботу я починаю на початку нового навчального року. Адже, погодьтеся, для кожного з нас саме цей період дає відчуття шансу, можливості поставити нові цілі, нові задачі та нові плани», - зазначила Новосад.

Міністр підкреслила: все, що вона має в своєму житті - завдяки освіті та хорошим вчителям.

«Я народилася в маленькому містечку на Вінниччині, вступила до Українського гуманітарного ліцею в Києві. Ступінь бакалавра здобула в Могилянці, а магістра - в Університеті Маастрихту в Нідерландах. Саме освіта заклала в мені ті цінності та переконання, які я точно знаю, що ніколи не переступлю», - розповіла Новосад.

Очільниця МОН наголосила, що в Україні вже є садочки та школи, які дають високу якість освіти та виховують щасливих та успішних дітей, а також, що виховати таких дітей можуть лише успішні, професійні та вмотивовані вчителі.

«А тому наше завдання зробити так, аби кожна українська дитина мала доступ саме до таких шкіл і саме до таких педагогів», - зауважила Новосад.

Вона додала, що українські університети мають стати місцем створення нових ідей та смислів, а також, що необхідно підтримати кращих – «тих, хто створює нову якість освіти та дуже жорстко дотримується академічної доброчесності».

Міністр окремо наголосила, що не має жодної амбіції робити все самотужки і планує покладатися на командну роботу.

«Я вірю в те, що будь-які зміни, будь-які реформи можна робити лише разом, лише командою. Гарантую, що я працюватиму командно разом із вами - з агентами змін. Я буду дослухуватися та чути вас, а також пояснювати кожне своє рішення», - пообіцяла очільниця МОН.

Завершила своє звернення вона словами про те, що час навколо пришвидшується, а наша країна, суспільство та світ дуже стрімко змінюються. А тому, на її думку, кожен має бути не просто учасником, а активним співтворцем перетворень.

«Давайте не втрачати цей дорогоцінний час, працювати разом на втілення та прискорення Нової української школи, побудови нової якості дошкільної, професійної та вищої освіти України та розвитку української науки. І хай початок нового навчального року дасть нам більше сил та енергії працювати краще та більше. Зі святом, друзі», - сказала Новосад.

Нагадаємо, Лілія Гриневич офіційно передала повноваження та перехідні книги 11-му Міністру освіти і науки Ганні Новосад.

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