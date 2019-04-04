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    Іноземці за рік отримали 11 тисяч електронних віз в Україну

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    Іноземці за рік отримали 11 тисяч електронних віз в Україну

    З 1 січня 2019 року запроваджено е-візи громадянам вже 52 країн світу і розширено перелік підстав для їх оформлення

    Іноземці за рік оформили близько 11 тис. електронних віз для в'їзду в Україну, найбільшим попитом цей сервіс користується у громадян Китаю.

    Про заявив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, повідомляє Укрінформ.

    Із квітня 2018 року було запроваджено електронні візи для громадян 44 країн, і вже до кінця минулого року МЗС було оформлено близько 6 тис. електронних віз, йдеться у повідомленні.

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    «З 1 січня 2019 року запроваджено е-візи громадянам вже 52 країн світу і розширено перелік підстав для їх оформлення. За перший квартал цього року нами оформлено майже 5 тис. електронних віз», - зазначив Погорельцев.

    Він наголосив, що основними користувачами е-віз для в'їзду в Україну є громадяни Китаю - на них припадає близько 60 відсотків від загальної кількості запитів. Окрім того, торік було оформлено близько 2 тис. електронних віз громадянам Австралії, більше 1 тис. - громадянам Саудівської Аравії , близько півтисячі - громадянам Мексики.

    «Тобто електронна віза користується попитом, бо це дійсно зручний сучасний сервіс, який максимально спрощує процедуру отримання віз для іноземців», - зазначив представник МЗС. 

    Нагадаємо, в Україні для іноземців запроваджено електронної візи: дистанційне подання документів у будь-який зручний час, отримання без відвідувань консульської установи. Час оформлення такої візи - до 9 робочих днів, вартість - 85 дол. США, строк дії - разова до 30 днів.

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